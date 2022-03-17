18 Mart Bim broşürü | Bim Aktüel ürünler 18 Mart kataloğunda neler var? Bu hafta Bim'e ne geldi?

18 Mart Bim broşürü | Müşterilerine her hafta cuma günü yeni indirimli ürünleri sunan Bim, bu hafta da broşürlerini yayınladı. Peki ama bu hafta Bim Aktüel ürünler 18 Mart kataloğunda neler var? Bu hafta Bim'e ne geldi? İşte güncel aktüel ürünler kataloğu...

Müşterilerine her hafta cuma günü yeni indirimli ürünleri sunan Bim, bu hafta da broşürlerini yayınladı. Peki ama bu hafta Bim Aktüel ürünler 18 Mart kataloğunda neler var? Bu hafta Bim'e ne geldi? İşte güncel aktüel ürünler kataloğu...

18 Mart Bim broşürü

Bu hafta Bim'e, geçtiğimiz haftalarda olduğu gibi yeni ürünler geldi. Mutfak ürünlerinden, teknolojik aletlere kadar birçok farklı ürün katalogda yer alıyor.

Bim Aktüel ürünler 18 Mart kataloğunda neler var?

18 Mart Bim Aktüel ürünleri 1. sayfa;

İlk sayfada 30 parça çatal bıçak kaşık takımı, karnıyarık tenceresi, kızartma tavası, bıçak çeşitleri, derin çelik tencere, granit tencere ve kesme görünümlü cam sunumluk yer alıyor.

18 Mart Bim Aktüel ürünleri 2. sayfa;

Smart uydulu led TV, dik durabilen süpürge, mobil canlı yayın seti, klavye, gaming kulaklık, modern ayakkabılık ve erkek bakım seti gibi ürünler yer alıyor.

18 Mart Bim Aktüel ürünleri 3. sayfa;

Ahşap tepsili kupa ve demlik seti, iki katlı kurabiyelik, wok tava, bambu mutfak gereçleri, kettle, şarjlı damacana su pompası, oyuncak ütü seti ve oyuncak basket potası seti gibi ürünler yer alıyor.

18 Mart Bim Aktüel ürünleri 4. sayfa;

Son sayfada nevresim takımı, post halı, yatak alezi, yastık seti ve kurutmalık gibi ürünler yer alıyor.

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