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TIMETURK / YAŞAM / 18 Mart 2022 resmi tatil mi? 18 Mart Çanakkale Zaferi okullar, bankalar, kargolar tatil mi? 18 Mart Valilik açıklaması

18 Mart 2022 resmi tatil mi? 18 Mart Çanakkale Zaferi okullar, bankalar, kargolar tatil mi? 18 Mart Valilik açıklaması

18 Mart 2022 resmi tatil mi? Çanakkale Zaferi'nin yaklaşmasıyla birlikte 18 Mart'ta hangi kurumların çalıştığı merak edilmeye başlandı. 18 Mart günü okullar tatil mi? Bankalar ve kargolar açık mı, kapalı mı? İşte merak edilen 18 Mart tatili açıklamaları...

2 Saat Önce
2022-03-17 09:22:30
18 Mart 2022 resmi tatil mi? 18 Mart Çanakkale Zaferi okullar, bankalar, kargolar tatil mi? 18 Mart Valilik açıklaması

Çanakkale Zaferi'nin yaklaşmasıyla birlikte 18 Mart'ta hangi kurumların çalıştığı merak edilmeye başlandı. 18 Mart günü okullar tatil mi? Bankalar ve kargolar açık mı, kapalı mı? İşte merak edilen 18 Mart tatili açıklamaları...

18 Mart Çanakkale Zaferi okullar, bankalar, kargolar tatil mi?

Çanakkale Deniz Zaferii olan 18 Mart günü resmi tatiller arasında yer almadığı için, tatil değil. Okullar, bankalar ve kargolar 18 Mart günü çalışıyor.

Fakat bazı okullarda ve kamu kuruluşlarında kar nedeniyle tatil ilan edilebilir.

18 Mart 2022 resmi tatil mi?

18 Mart Çanakkale Zaferi resmi bayramlar arasında yer almıyor. Dolayısıyla 18 Mart günü tatil değil.

Çanakkale Köprüsü ne zaman açılacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı açıklamaya göre 28 Şubat günü yapılacak olan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılışı 18 Mart Çanakkale Zaferi'nde gerçekleştirilecek.

Erdoğan konuyla ilgili; "Artık inşasında sona geldiğimiz 1915 Çanakkale Köprüsü ile bu projenin hem en zor hem en prestijli bölümlerinden birini daha tamamlamış oluyoruz. Köprümüz 18 Mart'a ithafen 318 metre olarak belirlenen yüksekliği ve Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıl dönümüne işaret eden 2023 metre uzunluğuyla anlamlı mesajlara da sahiptir." açıklamasında bulundu. .

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