18-19 Ağustos İstanbul su kesintisi | Sular ne zaman gelecek? İstanbul'un 7 ilçesinin bazı mahallerine 11 saat su verilemeyeceği açıklandı. İSKİ'den yapılan açıklamada Terkos Osmangazi Terfi Merkezi, Terkos-İkitelli içme suyu hattında yapılacak bakım çalışmaları nedeniyle Arnavutköy, Çatalca, Esenyurt, Eyüpsultan, Başakşehir, Avcılar ve Küçükçekmece ilçelerinin bazı mahallelerinde uzun süreli su kesintisi uygulanacak. Yaz aylarında yaşanan su kesintisi nedeniyle vatandaşlar sular ne zaman gelecek sorusuna yanıt aramaya başladı.

18-19 Ağustos İstanbul su kesintisi | Sular ne zaman gelecek? İstanbul'un 7 ilçesinin bazı mahallerine 11 saat su verilemeyeceği açıklandı. İSKİ'den yapılan açıklamada Terkos Osmangazi Terfi Merkezi, Terkos-İkitelli içme suyu hattında yapılacak bakım çalışmaları nedeniyle Arnavutköy, Çatalca, Esenyurt, Eyüpsultan, Başakşehir, Avcılar ve Küçükçekmece ilçelerinin bazı mahallelerinde uzun süreli su kesintisi uygulanacak. Yaz aylarında yaşanan su kesintisi nedeniyle vatandaşlar sular ne zaman gelecek sorusuna yanıt aramaya başladı.

İstanbul'da Terkos Osmangazi Terfi Merkezi, Terkos-İkitelli içme suyu hattı üzerinde yapacağı çalışmalar nedeniyle Arnavutköy, Çatalca, Esenyurt, Eyüpsultan, Başakşehir, Avcılar ve Küçükçekmece'de bazı mahallelere 11 saat su verilemeyecek.

SULARIN KESİLDİĞİ MAHALLELER

Çalışma kapsamında su verilemeyecek ilçeler ve mahalleleri şöyle:

Arnavutköy ilçesi: Yeşil Bayır, Ömerli, Delikli, Karaağaç, Dursunköy ve Hadımköy mahalleleri,

Çatalca ilçesi: Yassıören, Babanakkaş ve Kızılcaali mahalleleri,

Esenyurt ilçesi: Koza, Orhangazi, Aşık Veysel, Hastane, Ardıçlı, Fatih, Güzelyurt, İncirtepe, İnönü, Mehterçeşme, Merkez, Namık Kemal, Örnek, Pınar, Saadetdere, Talatpaşa, Yenikent, Akşemsettin, Üçevler, M. Akif Ersoy, Yeşilkent, Yunus Emre, Sultaniye, Süleymaniye, Selahaddin Eyyubi, Çınar, Turgut Özal ve Esenkent Mahalleleri,

Eyüpsultan ilçesi: İhsaniye, Işıklar, Akpınar, Odayeri ve Ağaçlı Mahalleleri,

Başakşehir ilçesi: Bahçeşehir 1. Kısım, Bahçeşehir 2. Kısım, Şahintepe, Güvercintepe, Kayabaşı, Altınşehir, Şamlar, O.S.B., Başakşehir, Başak ve Ziya Gökalp Mahalleleri,

Avcılar ilçesi: Cihangir, Merkez, Tahtakale ve Yeşilkent Mahalleleri ile E-5 üstü, Bizimevler ve Ispartakule,

Küçükçekmece ilçesi: Yarımburgaz Mahallesi.

SULAR NE ZAMAN GELECEK?

İSKİ arıza ve bakım nedeniyle kesilen suların tahmini olarak ne zaman geleceğini internet sitesinden duyuruyor. Aşağıdaki bağlantıya tıklayarak suların ne zaman geleceğini bölge bölge sorgulayabilirsiniz.

https://www.iski.istanbul/web/tr-TR/ariza-kesinti

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.