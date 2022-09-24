17 kez bıçaklayıp, üzerine kaynar su döktü

"ANTİDEPRESAN HAPLARI KULLANDIĞINI BİLİYORDUM" Çayıroğlu, "Antidepresan hapları kullandığını biliyorum ama herhangi bir teşhis konuldu mu, konulmadı mı onla ilgili hiçbir bilgim yok. Yani her insan gibi arada bir sinirlenmesi oluyordu ama hemen yatışıyordu. Bugüne kadar hiç kavgamız olmadı. O gün de hiçbir sorun yoktu. Şu anda memlekette olduğunu biliyorum. Ev hapsinden ziyade gerçekten cezasını çekmesini istiyorum. Eğer gerçekten akli dengesi bozuksa hastanede yatmasını, değilse de hapiste yatmasını istiyorum" diye konuştu.