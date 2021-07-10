15 ülkede kurban seferberliği

Çare Derneği, geçmiş bayramlarda olduğu gibi bu Kurban Bayramı'nda da Türkiye başta olmak üzere 15 ülkeye 'kurbanlık' ulaştırabilmek için adeta seferber oldu. İslami usul ve şartlara uygun kesimler eksiksiz teslim edilirken tüm faaliyetler de şeffaf şekilde yürütülüyor

Hayırsever insanların da katkısıyla mağdur ve mazlumların yanında olan ve onların yardımına her fırsatta koşmaya devam eden Çare Yardımlaşma ve Kalkınma Derneği bu Kurban Bayramı'nda da önemli bir misyon yüklendi.

12 yıldır kurban bağışlarını ihtiyaç sahiplerine ulaştıran dernek, "Bu Kurban Kardeşinle Ol” sloganıyla en zorlu şartlarda verdiği hizmetle yine ihtiyaç sahiplerini yalnız bırakmayacak.

Bayramlarda "yol gözleyenlerin" özlemini dindiriyor

Başta Türkiye olmak üzere 15 ülkede pandemi koşullarına rağmen yollara düşen dernek çalışanları en ücra köşedeki Müslümana kadar ulaşmayı şiar edinirken köy köy, bucak bucak yol alarak "yol gözleyenlerin" özlemini de dindiriyor.

Yaklaşan Kurban Bayramı ile birlikte Çare Derneği yine kurban yolu gözleyenlerin ışığı olacak.

İhtiyaç sahiplerine eksiksiz teslimat

Geçtiğimiz yıl Kurban Bayramı süresince vekalet verenlerin kurbanları tek tek isimleri okunup videolu kayıtlarla kesilip "Kurbanını izle" sloganıyla bağışçılara iletilmiş, binlerce hisse sahibi de bağışlarının eksiksiz teslim edildiğine şahitlik etmişti. Bu çerçevede kesimi yapılan vacip kurbanlarla Afrika, Orta Asya ve Uzak Doğu'da 65 bölgede yaklaşık 1 milyon 100 bin ihtiyaç sahibinin de ihtiyacı giderilmişti.

Bayram için seferber olunmuş durumda

Çare Derneği daha önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da Kurban Bayramı'na yönelik tüm hazırlıklarını tamamlamış durumda.

Hayırseverlerin gönüllerini "emanetleriyle birlikte" gönül coğrafyalarına ulaştırmayı amaçlayan Çare Derneği, kurbanlıkları eksiksiz bir hizmetle sahiplerine ulaştırmak için adeta seferberlik ilan etmiş durumda.

İslami usullere uygun ve "takipli" kesim

Bağışlanan kurban hisseleri bağışçının istek ve talebi doğrultusunda dernek tarafından kurban organizasyonu yapılacak ülkelerin ihtiyaç durumuna göre paylaştırılıyor. Dernek çalışanları organizasyonun düzenleneceği bölge ve ülkelerde ibadetin kriterlerine uygun şekilde kurbanlık alımını gerçekleştiriyor. Kurbanlar bayramın ilk günü bayram namazının hemen ardından İslami usuller gözetilerek kesiliyor ve hisse sahipleri SMS kanalıyla bilgilendiriliyor. Kurbanlıkların kesimi esnasında hisse sahiplerinin isimleri tek tek okunup kayıt altına alınıyor ve kesim videolarının linkleri de hisse sahiplerine SMS geldikten en geç 10 gün içerisinde izleyecekleri şekilde ulaştırılıyor.

Faaliyetler hassas ve şeffaf yürütülüyor

Yurt içi veya yurt dışında Müslüman ülkeler başta olmak üzere ihtiyaç sahibi bölgeler için kurban kesen çeşitli vakıf ve derneklere hayırseverler vekalet verebilirken vekalet verilen kurumun kurbanı her yönüyle amacı ve usulüne uygun şekilde kesip etlerini, derilerini ve kullanılabilir kısımlarını doğru adrese ulaştıran güvenilir bir kurum olması önemli bir hassasiyetken Çare Yardımlaşma ve Kalkınma Derneği de bu hassasiyet ve şeffaflıkta faaliyetlerini sürdürmekte.

Kurban bedelleri belli oldu

Çare Derneği, kesimi yapılacak kurbanların hisse bedelini ise bu yıl için şöyle belirledi: Uganda, Tanzanya, Burkina Faso, Pakistan, Kamerun, Çad, Kenya, Etiyopya, Nijerya, Somaliland, Filipinler'de bir hisse bedeli 670 TL ; Filistin 2.000 TL, Arakan (Bangladeş) 900 TL Afganistan 750 TL, Yemen 850 TL ve Türkiye 1.300 TL.

Kurban bağışları arife günü mesai bitimine kadar havale ve EFT yoluyla yapılabiliyor. Mesai saati dışında da kredi kartı ile ödeme sözkonusu. Kurban kesimleri Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2018-31 no'lu kararı uyarınca Ehl-i Sünnet Vel-cemaatin dört mezhebine uygun şekilde gerçekleştiriliyor. 12 yıldır olduğu gibi bu yıl da kurbanların kesimi mesaj ve videolu olarak hayırseverlere iletiliyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.