DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN

DOLAR

17,3259 ₺

EURO

18,1953 ₺

ALTIN

1.024,88 ₺

BİST

2.533,33 ₺

TIMETURK / YAŞAM / 15. kattan düşen oyuncu hayatını kaybetti

15. kattan düşen oyuncu hayatını kaybetti

 İstanbul Gaziosmanpaşa'da 15. kattaki evinin balkonundan düşen oyuncu Yonca Türkman yaşamını yitirdi.

18 Dakika Önce
2022-06-19 16:26:28
15. kattan düşen oyuncu hayatını kaybetti

Alınan bilgiye göre, Karayolları Mahallesi Abdiipekçi Caddesi Toki Avrupa Konutları 15. Blok'ta dün sabah saatlerinde bir kişinin yüksekten düştüğü ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri gitti.

Polis ekipleri, yerde yatan kişinin Yonca Türkman (47) olduğunu tespit etti. Sağlık ekiplerinin incelemesinde Türkman'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Evde yalnız yaşayan ve birçok dizide rol alan oyuncunun ölümüne ilişkin polis ekipleri çalışma başlattı. .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş