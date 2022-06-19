15. kattan düşen oyuncu hayatını kaybetti

İstanbul Gaziosmanpaşa'da 15. kattaki evinin balkonundan düşen oyuncu Yonca Türkman yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Karayolları Mahallesi Abdiipekçi Caddesi Toki Avrupa Konutları 15. Blok'ta dün sabah saatlerinde bir kişinin yüksekten düştüğü ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri gitti.

Polis ekipleri, yerde yatan kişinin Yonca Türkman (47) olduğunu tespit etti. Sağlık ekiplerinin incelemesinde Türkman'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Evde yalnız yaşayan ve birçok dizide rol alan oyuncunun ölümüne ilişkin polis ekipleri çalışma başlattı. .