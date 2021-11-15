14 Kasım MasterChef Eleme Adayları kimdir? MasterChef'te Kim Elendi?

Acun Medya'nın üstlendiği MasterChef yarışması bu akşam yine seyirciyi ekrana kilitledi. İngiltere'den uyarlanan MasterChef yemek yarışmasında, eleme adayları bu akşam en iyi yemeği yaparak yarışmadan ayrılan isim olmamaya çalıştı. 6 eleme adayı arasından başarılı olamayan 3 yarışmacı, kritik eleme gecesinde yarışmaya veda eden isim olmamak için 2. oyunda kıyasıya bir mücadele verdi. Peki bu akşam MasterChef'te kim elendi? İşte 14 Kasım'da MasterChef yarışmasına veda eden isim...

Ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın jüri olduğu ve MasterChef Türkiye'nin son bölümünde elenen yarışmacı belli oldu. MasterChef 2021 14 Kasım Pazar son bölümünde kritik eleme gecesi heyecanı yaşandı. Geçtiğimiz hafta oynanan dokunulmazlık ve eleme adayı oyunlarında potaya giren Pelin, Burcu, Azize, Dilara, Sergen ve Araz, arasından birisi Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin jüriliğinde yapılan eleme oyunlarında başarısız olarak yarışmaya veda eden isim oldu.

TV8 ekranlarında yayınlanan kritik eleme gecesinde ilk oyun Mehmet, Danilo ve Somer'in şeflerinin ana ürünü anlatması ile başladı. Mavi yengeç ana ürünü ile jüri şeflerinin verdiği süre içerisinde en yaratıcı yemeği hazırlayan isimler, potadan çıktı ve yarışmaya bir hafta daha devam etme hakkı kazandı.

Eleme Potasından Kurtulan İsimler

Sürenin tamamlanmasının ardından Mehmet, Danilo ve Somer şefler kritik eleme gecesinde potadan kurtulacak isimlerin belirleneceği ürünleri tek tek tadarak değerlendirmelerini yaptı. Yapılan tadım sonrasında en yaratıcı tabakları Pelin, Dilara ve Sergen hazırlayarak eleme potasından kurtuldu.

14 Kasım MasterChef'te Kim Elendi?

MasterChef 2021'in son bölümünde kritik eleme gecesinde ilk eleme maçında başarılı olamayan Burcu, Azize, Araz, şef Somer'in hazırladığı en zor yemeği yapmak için bir kez daha tezgaha gitti, son ve elenen ismin belirleneceği ikinci zorlu oyunda. Mehmet, Danilo ve Somer şeflerinin yaptığı tadım değerlendirmesinin ardından jüri şeflerini şoke eden, hazırladığı tabağa yanlış patatesi koyup elenmesine neden olan Azize, bu hafta MasterChef'e veda eden isim oldu.

MasterChef Takım Kadroları

MASTERCHEF MAVİ TAKIM

Safanur (Kaptan)

Eren

Hasan

Tahsin

Dilara

Pelin

MASTERCHEF KIRMIZI TAKIM

Mert (Kaptan)

Sergen

Azize

Araz

Burcu

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.