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TIMETURK / YAŞAM / 13 yıllık işçiyi işsiz bırakan robota mahkeme ‘dur’ dedi

13 yıllık işçiyi işsiz bırakan robota mahkeme ‘dur’ dedi

Robotlar yüzünden işsiz kalacağımız günler geldi. Peki ne olacak? İşçilerin tek umudu sendika ve mahkemeler.

1 Saat Önce
2021-12-28 22:37:05
13 yıllık işçiyi işsiz bırakan robota mahkeme ‘dur’ dedi

İspanya'nın Kanarya Adaları'ndaki bir otel çalışanının ‘teknik nedenlerle' işten çıkarılması ve yerine bir robotun alınması, yargıya taşındı. Türk Telekom

Las Palmas de Gran Canaria Sosyal İşler Mahkemesi, 13 yıl sonra işten çıkarılan işçiyi haklı buldu. Mahkeme, otel çalışanını işe iade etti. İşçinin işe alınmaması durumunda da 28 bin Euro tazminat ödenmesine hükmetti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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