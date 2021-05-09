13 yaşındaki çocuktan kaybolan muhabbet kuşunu bulana ödül

Rümeysa Feyza Dilekoğlu'nun, 3 yıldır evlerinde bulunan muhabbet kuşu, kafesten çıkardıktan sonra uçup gitti. Kaybolan muhabbet kuşunu bulana 100 TL ödül vereceğini belirtti.

Rümeysa, "Aramızda 3 yıllık bir duygusal bağ var" dediği 'Fındık' isimli kuşunu bulmak için hazırladığı afişi kentin birçok yerine astı. Rümeysa'nın 'Kayıp muhabbet kuşu aranıyor' başlığıyla yazdığı ilanda, kuşun şeklini çizip, 'Lütfen bulursanız bize haber verin, bulana 100 lira ödül' yazdığı görülüyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.