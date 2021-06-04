13 İBB Spor Tesisinde çevre dostu enerji

İBB Spor Tesisleri, çevreci yüksek teknolojili alt yapılarıyla şehrin doğasına sahip çıkıyor. Yenilenebilir enerji uygulamalarıyla önemli tasarruflar sağlıyor. Bir tesiste elektrik, 12 tesiste ise sıcak su ihtiyacı güneş enerjisinden karşılanıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), gelecek nesillere daha yaşanılır, havası ve doğası temiz bir şehir bırakmak için spor tesislerine güneş enerjisi sistemlerini entegre ediyor. Bu sistemlerin devreye alındığı spor tesislerinde elektrik ve su tüketiminde tasarruf sağlanıyor.

650 PANEL İLE ELEKTRİK ÜRETİMİ

İBB Spor Tesisleri'nin çevreci uygulamalarında farklı birim ve iştirakler görevler üstleniyor. İBB Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesinde bulunan ve SPOR İSTANBUL tarafından işletilen tesislere, güneş enerjisi sistemleri Enerji Yönetimi ve Aydınlatma Müdürlüğü tarafından uygulanıyor.

Güneş enerjisi siteminin uygulandığı yerlerden Bayrampaşa'daki Hidayet Türkoğlu Spor Kompleksi'nde, yılda 125 binden fazla kişi 426 bin seans yapıyor. Tesiste 650 adet güneş paneli yer alıyor. 2017 yılından buyana kullanılan bu panellerin her birisinin 260 watt (W) gücü bulunuyor. 25 adet inverter ile çalışan sistem, 169 kilowatt saat (KWh) elektrik üretim kapasitesiyle çalışıyor. Devreye alındığı günden beri aktif olarak kullanılan sistem ile yıllık yaklaşık 200 megawatt saat (MWh) elektrik üretilebiliyor. Spor merkezinde bugüne kadar üretilen elektriğin toplam miktarı 776,67 MWh olarak gerçekleşti.

KENDİ ELEKTRİĞİNİ ÜRETECEK

Elektrik üretimi için güneş enerjisi sisteminin yapıldığı bir başka tesis ise Cemal Kamacı Spor Kompleksi. Çatısında 102 adet panel yer alan tesiste elektrik üretimi yapacak alt yapının kurulum ve sözleşme çalışmaları devam ediyor. Bağlantıların tamamlanmasıyla birlikte sistem devreye alınacak ve tesis ihtiyaç duyduğu elektriği kendisi üretecek.

12 TESİSİN SICAK SU İHTİYACI GÜNEŞ ENERJİSİ İLE KARŞILANIYOR

SPOR İSTANBUL'un işlettiği 12 spor tesisinde de güneş enerjisi sistemi bulunuyor. Bu tesislerde sıcak su ihtiyacı yaz aylarında güneş enerjisi sistemiyle karşılanıyor. Merkezlerde spor yapanların seans sonlarında kullandıkları sıcak su için, ısıtma işlemi 375 adet güneş paneli ile yapılıyor. Bu tesislerle birlikte güneş enerjisi kullanılan tesis sayısı 14'e çıkıyor. Güneş panellerinin kurulu olduğu mevcut spor merkezlerinin yanında yeni spor tesisleri de yenilenebilir enerji sistemleri ile projelendiriliyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.