12 Kasım Cuma BİM Aktüel ürünler kataloğu! BİM'de bu hafta hangi ürünler var?

Bu hafta cuma günü BİM marketlerde satışa sunulacak indirimli fırsat ürünleri merak konusu oldu. Aktüel ürünleri merak eden vatandaşlar arama motorlarında 'BİM'de bu cuma neler var?' BİM'de bu hafta hangi ürünler var? 12 Kasım Cuma BİM Aktüel ürünler kataloğunda neler var?” gibi sorulara yanıt aramaya başladı.