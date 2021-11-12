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TIMETURK / YAŞAM / 12 Kasım Cuma BİM Aktüel ürünler kataloğu! BİM'de bu hafta hangi ürünler var?

12 Kasım Cuma BİM Aktüel ürünler kataloğu! BİM'de bu hafta hangi ürünler var?

Bu hafta cuma günü BİM marketlerde satışa sunulacak indirimli fırsat ürünleri merak konusu oldu. Aktüel ürünleri merak eden vatandaşlar arama motorlarında 'BİM'de bu cuma neler var?' BİM'de bu hafta hangi ürünler var? 12 Kasım Cuma BİM Aktüel ürünler kataloğunda neler var?” gibi sorulara yanıt aramaya başladı.

19 Dakika Önce
2021-11-12 12:07:24
12 Kasım Cuma BİM Aktüel ürünler kataloğu! BİM'de bu hafta hangi ürünler var?

12 Kasım 2021 BİM Aktüel ürünler kataloğu yayımlandı, "BİM'de bu cuma neler var?" sorusunun yanıtı haberimizde…

12 Kasım Cuma günü BİM'de pankek tavasından bıçak setine, çift kişilik yorgandan pikaba, tost makinesinden kahve demliğine kadar pek çok ürün indirimli fiyatlarıyla raflardaki yerini alacak.

İşte BİM fırsat ürünleri 12 Kasım Cuma

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Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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