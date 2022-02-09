11 Şubat Cuma bu hafta BİM'e ne gelecek? BİM aktüel ürünler merak uyandırdı. Zamların arasında indirimli olabilen ya da indirime giren ürünler vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Her hafta olduğu gibi bu hafta da Bim'e yeni ürünler geldi. Sofradan kek kalıbına, ütü masasından bardağa, oyuncaktan nevresime, şaldan terliğe aradığınız birçok ürün BİM mağazalarında yerini aldı. İşte 11 Şubat Cuma Bim broşürü...

11 Şubat Cuma bu hafta BİM'e ne gelecek? BİM aktüel ürünler merak uyandırdı. Zamların arasında indirimli olabilen ya da indirime giren ürünler vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Her hafta olduğu gibi bu hafta da Bim'e yeni ürünler geldi. Sofradan kek kalıbına, ütü masasından bardağa, oyuncaktan nevresime, şaldan terliğe aradığınız birçok ürün BİM mağazalarında yerini aldı. İşte 11 Şubat Cuma Bim broşürü...

11 Şubat Cuma bu hafta BİM'e ne gelecek?

Bim mağazalarına bu hafta sevgililer gününe özel hediyeler gelmeye başlayacak. Bunun dışında;

Şal, sofra, kek kalıbı, ütü masası,önlük, bardak, buzluk, borcam ürünler, oyuncaklar, battaniye, yorgan, nevresim takımı, mum, saat, terlik, yastık kılıfı, televizyon, ısıtıcı, termos, saç şekillendirici, saç kurutma makinesi ve daha birçok yeni ürün indirimliolarak gelecek.

BİM aktüel ürünler

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