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10 yaşındaki İdlibli İbrahim ekmeğini 'taş'tan çıkarıyor

10 yaşındaki İdlibli İbrahim ekmeğini 'taş'tan çıkarıyor

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ilinde yaşayan 10 yaşındaki İbrahim Hamahir, ağabeyiyle taş ocağında çalışarak ailesinin geçimini sağlamaya çalışıyor.

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11.06.2021 14:19:38
10 yaşındaki İdlibli İbrahim ekmeğini 'taş'tan çıkarıyor

Suriye İnsan Hakları Ağı'nın (SNHR) raporuna göre, Beşşar Esed rejimi ve destekçilerince en az 29 bin çocuğun öldürüldüğü ve iç savaş boyunca milyonlarca çocuğun yerinden edildiği Suriye'de, en büyük bedeli çocuklar ödüyor.

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Mart 2011'den bu yana iç savaşın devam ettiği ülkede, maddi imkanı olmayan okul ve oyun çağındaki çocuklar, hayatlarına devam edebilmek için ağır işlerde çalışmak zorunda kalıyor.

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AA muhabirinin, "Dünya Çocuk İşçiliği ile Mücadele Günü" dolayısıyla görüştüğü Hamahir, ağabeyiyle okula gitmek yerine, ekmek parası kazanmak için taş ocağına çalışmaya geldiğini söyledi.

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Esed rejiminin Halep'in Ayn Cera köyündeki saldırılarından kaçarak İdlib'deki Kerim Kampı'nda derme çatma bir çadıra sığınan Hamahir, ailesini geçindirmek için sabahın erken saatlerinde taş kırmaya başladığını anlattı.

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Hamahir, "İnşaatlarda kullanmak üzere günde 25 adet taşı 1,5 dolar karşılığında kırıyoruz." dedi.

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Kırdığı taşları araçlara da yüklediğini anlatan Hamahir, kazandığı paranın, ailesiyle kahvaltı yapmaya yetmediğini söyledi.

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Dört kardeşi, annesi ve rahatsızlığı nedeniyle çalışamaz durumdaki babasına bakmak için bir tanesi 50-60 kiloyu bulan taşları kıran Hamahir, "Kışın soğuğunda ve yazın sıcağında zor koşullarda yaşam mücadelesi veriyoruz." ifadesini kullandı.

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Hamahir, "Hayattan tek isteğim ekmek parası kazanmak. Güzel bir yaşam ve okumak istiyorum. Babam hasta, ben çalışmasam kimse çalışamaz." diye konuştu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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