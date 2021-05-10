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10 Mayıs Pazartesi camilerde sela neden okunuyor? Sela ve dualar ne için okunuyor?

10 Mayıs Pazartesi camilerde sela neden okunuyor? 10 Mayıs Pazartesi günü tüm camilerde sela ve duaların okunacağı açıklanmıştı. Vatandaşlar da camilerden yankılanan sela ve duaların neden okunduğunu merak edip sormaya başladı. Camilerde (sala) sela ve dualar ne için okunuyor? Selalar neden okunuyor? Diyanet İşleri Başkanı Erbaş İsrail zulmü ile karşı karşıya olan Filistinliler ve Kudüs için tüm camilerde sela okunacağını açıklamıştı?

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10.05.2021 13:14:56
10 Mayıs Pazartesi camilerde sela neden okunuyor? Sela ve dualar ne için okunuyor?

10 Mayıs Pazartesi camilerde sela neden okunuyor? 10 Mayıs Pazartesi günü tüm camilerde sela ve duaların okunacağı açıklanmıştı. Vatandaşlar da camilerden yankılanan sela ve duaların neden okunduğunu merak edip sormaya başladı.  Camilerde (sala) sela ve dualar ne için okunuyor? Selalar neden okunuyor? Diyanet İşleri Başkanı Erbaş İsrail zulmü ile karşı karşıya olan Filistinliler ve Kudüs için tüm camilerde sela okunacağını açıklamıştı? 

İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da fanatik Yahudilerin baskınını önlemek için nöbet tutan Filisitinlilere saldırdı. Saldırılarda 215 Filistinli yaralandı.

Saldırılara ilişkin açıklama yapan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, şunları kaydetti;

"Filistin halkına karşı büyük bir soykırım yapılmaktadır"

İsrail, Mescid-i Aksa'ya yönelik en çirkin teşebbüsün içerisindedir. Gözü dönmüş canavarlar, Mescid-i Aksa'da masum Müslümanları canice katletmeye, Müslümanlara saldırmaya çalışmaktadırlar. Tüm dünyanın gözü önünde tarihe karşı, masumlara karşı, Filistin halkına karşı büyük bir soykırım yapılmaktadır. Vicdanı, ahlakı, uluslararası hukuku hiçe sayan sırtlan sürülerini ve canice saldırılarını şiddetle lanetliyorum, kınıyorum. Allah'ın, meleklerin, tüm insanların laneti, zalimlerin, hainlerin, işgalcilerin üzerine olsun.

"Camilerimizden selalar okunacak ve dualar edilecek"

Aziz milletimiz bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Kudüs davasına sahip çıkmaya devam edecektir. Bugün inşallah öğle ezanının ardından ülkemizdeki tüm camilerimizden, tüm minarelerimizde Mescid-i Aksa'nın kurtuluşu ve zalimlerin zulmünün son bulması için salalar okunacak ve dualar edilecektir. İnşallah sesimiz dünyanın her yerine ulaşır hem Müslümanlar hem de insaf sahibi insanlar gerekli çalışmaları yaparlar ve bu zulme son verilir inşallah.

Tags: 10 Mayıs, Pazartesi, cai, sela, kudüs, camilerde sela neden okunuyor, Sela ve dualar ne için okunuyor,

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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