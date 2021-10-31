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TIMETURK / YAŞAM / 10 il için kuvvetli yağış uyarısı

10 il için kuvvetli yağış uyarısı

Muğla, Aydın, Antalya'nın doğu ilçeleri, Batman, Siirt, Şırnak, Muş, Van'ın güneyi ile Bitlis ve Hakkari çevrelerinde bugün yerel olarak kuvvetli yağış bekleniyor.

1 Saat Önce
2021-10-31 10:25:10
10 il için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, bugün Türkiye genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak.

Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Akdeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Konya, Sivas, Kayseri, Niğde, Gaziantep, Kilis, Adıyaman ile Kırklareli'nin kıyı kesimlerinde yağış tahmin ediliyor.

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Güney Ege ve Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu'nun doğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar öngörülüyor.

YÜKSEK KESİMLERDE KAR BEKLENİYOR

Van, Bitlis, Muş ve Hakkari'nin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.

Yağışların, Muğla, Aydın, Antalya'nın doğu ilçeleri, Batman, Siirt, Şırnak, Muş, Van'ın güneyi ile Bitlis ve Hakkari çevrelerinde yerel olarak kuvvetli gerçekleşmesi tahmin ediliyor.

10 İLE KUVVETLİ YAĞMUR UYARISI

Hava sıcaklıklarının iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın, Karadeniz kıyıları ile Marmara'da kuzey ve kuzeydoğu, diğer yerlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi öngörülüyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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