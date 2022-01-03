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TIMETURK / YAŞAM / 1 milyon kişi temiz suya kavuştu

1 milyon kişi temiz suya kavuştu

İHH İnsani Yardım Vakfı, 2021 yılında 18 ülkede bin 861 adet su kuyusunu hizmete açtı. Açılan su kuyuları sayesinde yaklaşık bir milyon kişinin temiz su ihtiyacı karşılandı.

42 Dakika Önce
2022-01-03 21:56:35
1 milyon kişi temiz suya kavuştu

Dünya nüfusunun 10'da biri temiz suya erişemiyor. Yetersiz su tüketimi, salgın hastalıkların artmasına neden oluyor. Yağış azlığı, aşırı buharlaşma, hızlı tüketim ve kirlilik nedeniyle dünyadaki temiz su kaynakları hızla tükeniyor. İHH İnsani Yardım Vakfı, dünya üzerinde su sıkıntısı problemi yaşayan milyonlarca insanın temiz suya ulaşabilmesi için çalışmalar yapmaya devam ediyor. Bu çalışmaların başında ihtiyaç bölgelerinde su kuyusu açmak geliyor.

Yaklaşık 5 milyon kişi istifade ediyor

2021 yılı içerisinde de su kuyusu çalışmalarına ara vermeden devam eden İHH, bu dönemde de Afrika ve Asya'da su kuyuları açarak yüz binlerce insanın temiz suya ulaşmasını sağladı. İHH, 2021 yılında 18 ülkede bin 861 su kuyusunu ihtiyaç sahiplerinin hizmetine sunarak 930 bin kişinin günlük temiz su ihtiyacını karşıladı. Yıl içerisinde açılan su kuyuları ile birlikte İHH'nın 2000 yılından bu yana 41 ülkede açtığı su kuyusu sayısı 11 bin 741 adete ulaşırken kuyulardan günlük istifade eden sayısı da genel toplamda 4 milyon 882 bin kişiye ulaştı.
İHH'nın 2021 yılında su kuyusu açtığı 18 ülkenin isimleri ise şu şekilde:
Afganistan, Benin, Çad, Gana, Gine, Kamerun, Kenya, Liberya, Mali, Nijer, Nijerya, Sierra Leone, Somali, Sudan, Tanzanya, Togo, Uganda ve Zimbabve.

Kuyular geçim faaliyetlerine katkı sunuyor

Açılan su kuyuları, halkın temiz ve içilebilir su ihtiyacını sağlamakla birlikte, özellikle hayvancılık ve küçük tarımsal faaliyetlerde de kullanılarak bölge insanlarına geçim faaliyetlerinde katkı sunuyor. Su kuyuları açılan bölgelerde insanlar büyük mutluluk yaşarken, ihtiyaç sahipleri ile bağışçılar arasında gönül köprüsü kuruluyor.

Su kuyularına nasıl destek olunur?

Hayırseverler, su kuyusu çalışmalarına destek olmak için bütün operatörlerden KUYU yazıp 3072'ye SMS göndererek 5 TL bağışta bulunabiliyor. Bir su kuyusunun tüm maliyetini karşılamak isteyen bağışçılar ise İHH'nın banka hesaplarına ya da online olarak bağış yapabiliyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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