Mobil uygulamalar gelişen teknolojilerle birlikte insan yaşamına dahil olurken bu tür yaklaşımların hayatı kolaylaştırıcı birçok yönü bulunmaktadır. ZUBİZU Uygulaması Nedir? Birçok kişinin merak edebileceği bir konu olurken ZUBİZU bir mobil uygulama örneği olarak karşımıza çıkar.

Türkiye'de çeşitli sektörler açısından kişiye özel öneri ve içeriklerin sunulmasına imkân tanıyan bu platform sayesinde ürün ya da hizmet satın almak oldukça kolay hale gelir. 2014 yılında kurulan ZUBİZU 2020 yılından itibaren ZUBİZU Bilişim Hizmetleri A.Ş adını alırken bu dönemden itibaren de verdiği hizmet ağında bir genişleme yaşanması söz konusu olmuştur.

ZUBİZU, Doğuş Teknoloji tarafından geliştirilen bir uygulama olurken bilişim teknolojisi konusunda oldukça başarılı bir girişimdir. ZUBİZU sayesinde insanların çeşitli ürün ve hizmetlere ulaşması kolay hale gelirken bu uygulama ile verilen hizmetler arasında gıda sektörü ya da seyahat sektörü ve moda endüstrisi gibi birçok alanda hizmet almak mümkündür.

Mobil uygulama sayesinde sanat, eğlence, otomotiv sektörü ya da çeşitli yaşam biçimlerinde farklı ticari markalar ile müşterileri bir araya getirilir. Birçok ticari işletme ile ve çeşitli markayla üyelerine hizmet veren ZUBİZU seçili restoran ve mağazalar için tanımlanan ayrıcalıkları da müşterilerinin hizmetine sunar.

ZUBİZU'nun ayrıcalıklı çalışmalarından biri de kullanıcıların ilgi alanlarına yönelik olarak da hizmet vermesi olurken yeni trendlerin takip edilmesi de uygulama sayesinde mümkündür. Ülke genelinde yaygın bir kullanım ağına sahip olan platformun 3,5 milyona yakın kullanıcısı bulunduğu bilinmektedir.

ZUBİZU bir mobil uygulama olmasının yanı sıra kişilerin ilgi alanlarına yönelik olarak da hizmet verebilen yapısı ile dikkat çekmektedir. En güncel trendlerin yakından takip edildiği uygulamada dinamik bir yapıdan söz etmek mümkündür.

Uygulama her gün kendisini yenilemekte ve kişilerin takip ettikleri markalarda çeşitli avantajlı indirimleri onlara sunmaktadır. Bunun yanı sıra en güncel konserlerden ve etkinliklerden haberdar olmak isteyenler için de kolay erişim ayrıcalığı sağlaması önemli bir özelliği olarak öne çıkmaktadır.

ZUBİZU ile istenen restoranlarda kolay rezervasyon yaptırmak mümkün hale gelirken özellikle popüler olan restoranlar açısından katılımcıları avantajlı hale getirdiği görülmektedir. Kişilerin sosyal yaşamında yeni bir soluk olmak amacıyla geliştirilen bu uygulama sayesinde onların alışveriş gereksinimleri karşısında da avantajlı indirimler kendilerine sunulur.

ZUBİZU ile şehir yaşamında olan bitenden haberdar olmak, modayı yakından takip edebilmek ya da çeşitli seyahat güzergahları hakkında fikir edinmek kolay hale gelirken sağlıklı beslenme önerilerine de ulaşmak mümkündür.

Bundan dolayı da uygulama geniş bir kesim tarafından takip edilir. Uygulama ücretsiz olarak indirilebilirken App Store ya da Google Play Store sayesinde bu işlem kolayca yapılabilmektedir. Uygulama sayesinde internet olan her ortamda zaman ve mekân kavramı olmaksızın ürün ya da hizmetlere erişim sağlamak oldukça kolaydır ve insanların yaşamını kolaylaştırıcı yönü sayesinde birçok kişinin tercihinde yer alır.

ZUBİZU üyeliğine yönelik olarak kullanıcıların bir ücret ödemesine gerek olmazken bu uygulama kullanılırken cep telefonu değişikliği yaşanması durumunda telefon numarasının güncellenmesi gerekmektedir. Bunu gerçekleştirmek içinse yapılması gereken ZUBİZU müşteri hizmetleri ile iletişime geçmek olur.

Bu tür bir uygulama mobil cihazlar için kullanılabilirken ZUBİZU 'da kişiye özel kampanyalar nedeni ile kullanıcıların avantajlarında da farklılıklar olabilmektedir. Uygulama alışveriş sırasında kullanıcılarına puan kazanma şansı da tanımakta ve bu puanların kullanım koşullarını kendilerine iletmektedir.

Kullanıcıların puanlarını görmek istediklerinde bunu menü sayfasından takip etmeleri mümkün olurken işlemlerim bölümünde sahip oldukları puanlar görüntülenebilmektedir. Puanlar yapılan alışverişlerin hemen ardından kullanıcı hesaplarına yüklenir.

Yaşamın kolaylaştırılmasına yönelik olarak geliştirilen bir uygulama olan ZUBİZU Uygulaması Nedir? Merak edilirken sosyal hayatın kolaylaştırılması amacıyla bu uygulamanın geliştirildiği görülmektedir. Her türlü ürün ve hizmete ulaşmanın kolay hale getirdiği uygulama milyonlarca kişi tarafından kullanılmaktadır.

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