Zoom'a gerçek zamanlı çeviri özelliği geliyor!

Pandemi “kahramanı” Zoom bir kez daha devrim yaratma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Salgın süreciyle birlikte evden çalışmaya başlayan insanların en sık kullandıkları uygulamalardan biri de Zoom'du. Video konferans platformu, özellikle bu süreçte kendini daha çok geliştirmeye odaklandı. Zira milyonlarca insanın beklentilerine yetişmeye çalışıyor. Son bilgilere göre platform, çok konuşulacak bir özelliği entegre edecek.

Zoom ve Kites dil engelini ortadan kaldıracak

Son iki yıldır büyük bir başarı elde ederek platform, mümkün olduğunca basit ve sorunsuz şekilde çevrim içi toplantıyı herkese ulaştırıyor. Şimdi şirket, çevrim içi iletişimde oyunu değiştirebilecek bir teknolojiye yatırım yaptı. Canlı çeviri girişimi Kites GmbH, henüz açıklanmayan bir ücret karşılığında Zoom tarafından satın alınma yolunda.

Kites, makine çevirisinin geliştirilmesine ve Zoom Cloud toplantılarına entegrasyona yardımcı olacak. İşbirliğinin amacı, farklı dillere sahip insanlar arasındaki dil engelini ortadan kaldırmak. Kites ile Zoom'un yapmak istediği şey ise muhtemelen canlı altyazı şeklinde çeviri yapmak.

2015 yılında Dr. Alex Waibel ve Dr. Sebastian Stüker‘in kurduğu Kites, on iki kişilik küçük bir ekibe sahip. Ekip, Zoom'un mühendislik departmanıyla birleşecek. Ancak özellikle makine çevirisi üzerinde çalışacaklar.

Zoom Ürün ve Mühendislik Başkanı Velchamy Sankarlingam konu hakkında demeç verdi. Sankarlingam, “Dil, coğrafi konum veya diğer engeller ne olursa olsun, işbirliğini sorunsuz hale getirmek için uyumlu misyonlarımızla Kites'ın etkileyici ekibinin Zoom'a tam olarak uyacağından eminiz.” dedi.

Stüker ve Waibel de işbirliğiyle ilgili olumlu görüşlerini paylaştı: “Kites, dil engellerini yıkma ve diller arası sorunsuz etkileşimi günlük yaşamın bir gerçeği haline getirme misyonuyla ortaya çıktı. Zoom ekibini dünyanın dört bir yanındaki insanları kolayca birbirine bağlama yeteneğinden dolayı uzun süredir takdir ediyoruz. Zoom'un, misyonumuzu ilerletmeye yardımcı olacak en iyi ortak olduğunu biliyoruz.”

via: shifdelete.net