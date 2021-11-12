Zırh delici mermi testinden geçti ve onaylandı

Amasya Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nde görevli Dr. Öğr. Üyesi Murat Gökçe ile kimya mühendisi eşi Sonnur Gökçe, Üniversite ve KOSGEB desteğiyle, 'modüler balistik lego beton' geliştirdi.

Gökçe, stratejik noktalarda bulunan yapıların daha güvenli hale getirilebilmesi için herhangi bir montaja gerek kalmadan birbirine geçen parçalardan oluşan "Lego" adlı oyuncaklardan yola çıkarak proje hazırladı.

Hiçbir bağlayıcı kullanılmadan tamamen insan gücü ile montajı yapılabilen, tahrip gücü yüksek silahlara karşı dayanıklı beton üretmek için KOSGEB'e başvuran Gökçe çifti, onaylanan projenin karşılığı 750 bin liralık hibe ve Amasya Üniversitesi'nden gerekli desteği alınca üretim çalışmalarına başladı.

Gökçe ve eşi yaklaşık 3 ay içinde, Türkiye'nin zorlu arazi yapılarında iş makinesi kullanılmadan, bir gün içinde bütün duvarların kurulabileceği "modüler balistik lego beton" üretti. Murat Gökçe, AA muhabirine, projenin yaklaşık on yıllık bir geçmişi olduğunu, uzun süredir bu konu üzerinde çalıştıklarını söyledi.

Ürettikleri "modüler balistik lego beton"un test aşamasından başarıyla geçtiğini anlatan Gökçe, TR-Test Belgelendirme Kuruluşu tarafından, "modüler balistik lego beton"da, 7.62 mm ve 14.5 mm zırh delici mermiler ile atış testi yapıldığını, her iki zırh delici merminin, modüler balistik lego beton tarafından durdurularak, arka tarafta bulunan levhada sıçrama gözlemlenmediğini anlattı.

"Kurulan sistemi söküp başka bir yere taşımak oldukça basit"

Modüler balistik lego betonun stratejik noktalarda rahatlıkla kullanılabileceğini ifade eden Gökçe, şöyle devam etti:

"Sınırlarda inşa edilen kalekol, nöbetçi kulübeleri, askeri üslerin sınır duvarları, emniyet kulübeleri, emniyet güçlerinin kontrol noktaları, elçiliklerin nöbetçi kulübelerinde ve çevre duvarlarında, hızlı bariyer kurulumunda, can ve mal güvenliğinin önemli olduğu bütün yerlerde balistik beton kullanılabilecektir. Ayrıca kurulan sistemi söküp, başka bir yere taşımak oldukça basit ve mümkün. Projemizi başarıyla sonlandırdığımızı söyleyebiliriz. Seri üretim aşamalarına geldik, bunun altyapısını da oluşturduk. Günlük 2 bin adet üreteceğimiz, üretim altyapısını hazırladık. Savunma sanayisinde sunumlarımızı yaptık ve olumlu dönüşler aldık."

Sivil mimari için de bir proje hazırladıklarına işaret eden Gökçe, "Bu proje sonuçlandığında vatandaşlarımız kendi evlerini kendileri yapabilecekler, bunun da ön hazırlığını tamamladık." diye konuştu. Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Elmacı, stratejik öneme sahip olan projenin yapımında üniversite olarak gereken desteği verdiklerini dile getirdi.

Elmacı, "Hem sivil mimari hem de stratejik açıdan değerlendirilebilecek bir araştırma oldu. Projeyi destekleyen KOSGEB'e teşekkür ediyoruz. Hocalarımızın yaptığı bu çalışmanın, ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bundan sonra yapılacak bu tip çalışmalara da gereken desteği vereceğimizi hatırlatıyorum. Böyle bir projenin içinde olduğumuz için, mutluyuz ve gururluyuz." dedi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.