ZCWATCH V0922 ile gözünüz arkada kalmayacak

ZCWATCH, son çıkardığı modeli ZCWATCH V0922 güçlü bataryası ve yüksek teknolojik donanımı ile ayrışıyor. Modelle çocuklarınızı izlerken onların güvenliğini de uzaktan sağlayabilmeniz mümkün.

Günümüzde giyilebilir teknolojik ürünler ön plana çıkarken özellikle ebeveynlerin çocuklarına yönelik beklentilerine karşılık veren "Akıllı saatler" gerek ergonomik yönden gerekse dijital güvenlik açısından "en çok talep gören"ler arasında.

Akıllı saatler artık sadece yetişkinler için üretilen teknolojik bir araç olmaktan çıktı.

Çocuklar için üretilen akıllı saatlere ilgi ise her geçen gün artıyor. ZCWATCH ise bu noktada yeni modelleri ile ailelere yeni bir sunumda bulunuyor. Çocuklarının güvenliğinden endişe eden, onları izlemek isteyen anne babalar ZCWATCH V0922 modeline yoğun bir ilgi gösteriyor.

EBEVEYNLERLE ÇOCUKLARI ARASINDA SIKI İLETİŞİM

Okulda, gezide, piknikte, sokakta çocuklarının güvenliklerinden endişe eden ebeveynler akıllı saatlerin takip ve görüşme özellikleri ile çocuklarıyla rahat bir iletişim kurabiliyor. Çocuk akıllı saatlerine yönelik yaptığı çalışmalar ve yeni ürünler ile dikkati çeken ZCWATCH markası ülkemizde çocuk akıllı saatleri konusunda çok önemli bir rol üstlenmiş durumda.

S.O.S ÖZELLİĞİNE SAHİP

ZCWATCH, son çıkardığı modeli ZCWATCH V0922 güçlü bataryası ve yüksek teknolojik donanımı ile ayrışıyor.

Modelle çocuklarınızı izlerken onların güvenliğini de uzaktan sağlayabilmeniz mümkün.

Bataryasının büyüklüğü ile dikkati çeken V0922, bu sayede saatin sürekli şarja takılmasının önüne geçiyor.

Yüksek batarya (800 maH) kapasitesi de ayrışan bir diğer özellik.

Modelde S.O.S özelliği mevcut. S.O.S ile çocuğunuzun başı dertte olduğu anda tek tuşa basarak acil yardım talebinde bulunabiliyor. 4.5G teknolojisi bulunurken 4.5G anlık konum bilgilendirmesini hata payının çok düşük olarak yapılmasını sağlıyor.

SINIF MODUNDA DİKKAT DAĞITMIYOR

4.5G HD teknolojisi ile anlık video, grup video veya görüntü paylaşımı kaliteli bir şekilde yapılabiliyor.

Sınıf modu ile çocuğun derste dikkati dağılmayacak özellikte. Sınıf modunun derste aktifleştirilmesi ile Saat ve SOS düğmesi dışında gelen tüm armalar ve diğer işlevler engelleneniyor. Çocuğunuz güvenli alanın dışına çıktığında ebeveyne uyarı bildirimi gidiyor. Güvenli alan (okul-kreş-mahalle-sokak) aileler tarafından belirleniyor ve bu bölgenin dışına çıkılması durumunda saat anne-babaya uyarı gönderiyor.

YÜZ TANIMA VE SU GEÇİRMEZ ÖZELLİĞİ

ZCWATCH V0922 modeli Andorid ve İOS uygulamalarını destekliyor. Whatsapp, instagram, facebook ve diğer sosyal medya hesapları aktif kullanılıyor. Bu sayede çocuğunuzla mesajlaşma uygulamaları üzerinden de iletişime geçebiliyorsunuz.

Alarm özelliği ile çocuğunuz zaman yönetimine küçük yaştan alışmaya başlıyor. Alarm ile çocuğunuz derslere ve okuluna zamanında yetişebiliyor. Bir diğer özellik ise su geçirmez olması. Saatte yüz tanıma işlevi bulunurken 1.7inc IPS büyük retina ekran ile daha canlı ve parlak bir görüntü sunuyor.

Tasarım ve şıklık bakımından, diğer markalara göre çok daha iyi görünen bu saati diğer aile bireyleride rahatlıkla kullanabiliyor. Özellikle ailede alzheimer hastaları içinde tercih edilen bir model olan saat aynı zamanda unisex kullamıma uygun. Ses kaydedici ve video oynatma özelliği olan ZCWATCH V0922 akıllı saatte HD çift kamera da bulunuyor.

HANGİ TEKNİK ÖZELLİKLER BULUNUYOR?

ZCWATCH V0922 akıllı saat diğer özellikleri ise şöyle: 4 Çekirdek CPU İşlemci

1GB+8GB Bellek, HD Çift Kamera, APP Uygulama, WCDMA, GSM, FDD-LTD, TDD-LTE, HD Video

IP67 Su Geçirmez, 800 mAH Yüksek Batarya, ANDROİD + İOS

--------------------------------------------

.