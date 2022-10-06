ZCWATCH V0922 ile gözünüz çocuklarınızın üstünde olsun! ZCWATCH V0922 akıllı saat özellikleri neler? Akıllı saatler artık sadece yetişkinler için üretilen teknolojik bir araç olmaktan çıktı. Çocuklar için üretilen akıllı saatlere ilgi her geçen gün artarken bu konuda öncü markalardan olan ZCWATCH, yeni modelleri ile ailelere kolaylık sağlıyor. Çocuklarının güvenliğinden endişe eden, onları izlemek isteyen anne babalar ZCWATCH V0922 modeline büyük ilgi gösteriyor. İşte ZCWATCH V0922 çocuk akıllı saati özelikleri...

ZCWATCH V0922 ile gözünüz çocuklarınızın üstünde olsun! ZCWATCH V0922 akıllı saat özellikleri neler? Akıllı saatler artık sadece yetişkinler için üretilen teknolojik bir araç olmaktan çıktı. Çocuklar için üretilen akıllı saatlere ilgi her geçen gün artarken bu konuda öncü markalardan olan ZCWATCH, yeni modelleri ile ailelere kolaylık sağlıyor. Çocuklarının güvenliğinden endişe eden, onları izlemek isteyen anne babalar ZCWATCH V0922 modeline büyük ilgi gösteriyor. İşte ZCWATCH V0922 çocuk akıllı saati özelikleri...

Akıllı saatler son zamanların en popüler teknoloji ürünleri arasında yer alıyor. Yetişkinlere sunulan akılla saatlerin dışında çocuklara özel üretilen akıllı saatler de aileler tarafından oldukça fazla talep görüyor. Okulda, gezide, piknikte, sokakta çocuklarının güvenliklerinden endişe eden ebeveynler akıllı saatlerin takip ve görüşme özellikleri ile çocuklarıyla irtibat kurabiliyor. Çocuk akıllı saatlerine yönelik yaptığı çalışmalar ve yeni ürünler ile adını duyuran ZCWATCH markası ülkemizde çocuk akıllı saatleri konusunda çok önemli bir konumda bulunuyor. ZCWATCH markası son çıkardığı modeli ZCWATCH V0922 güçlü bataryası ve yüksek teknolojik donanımı ile dikkatleri üzerine çekiyor.

ZCWATCH V0922 ile gözünüz çocuklarınızın üstünde olsun!

Gelişen tekoloji hayatın her alanında insanların yaşamını kolaylaştırmaya devam ediyor. Gelişen teknoloji ile birlikte saatler de artık sadece zaman gösteren bir araç olmaktan çıkarak bambaşka bir boyut kazandı. Akıllı saat pazarının giderek büyüdüğü şu günlerde çocuklara özel üretilen akıllı saatler de anne babalar tarafından büyük ilgi görüyor. Çocuklarını 7/24 izlemek isteyen onlarla iletişim kurmak isteyen aileler akıllı telefon modeli arıyor. İşte bu noktada yenilikçi teknolojisi ve hayatı kolaylaştıran özellikleri ile ZCWATCH markası ön plana çıkıyor. ZCWATCH V0922 ile çocuklarınızı izlerken onların güvenliğini de uzaktan sağlamış olacaksınız.

ZCWATCH V0922 akıllı saat özellikleri nedir

ZCWATCH markasının çocuklara özel ürettiği ZCWATCH V0922 akıllı saatin özellikleri göz dolduruyor.

* Benzer ürünler arasında bataryasının büyüklüğü ile dikkat çeken ZCWATCH V0922 modeli, bu sayede saatin sürekli olarak şarja takılmasının önüne geçilmiş oluyor. V0922 modeli yüksek batarya (800 maH) kapasitsesine sahip.

* ZCWATCH V0922 akıllı saat modelinde S.O.S özelliği de bulunuyor. SOS ile çocuğunuzun başı dertte olduğu anda tek tuşa basarak acil yardım talebinde bulunabiliyor.

* ZCWATCH V0922 akıllı saat modelinde 4.5G teknolojisi kullanılıyor. 4.5G anlık konum bilgilendirmesini hata payının çok düşük olarak yapılmasını sağlıyor. 4.5G teknolojisi ile anlık video veya görüntü paylaşımı kaliteli bir şekilde yapılabiliyor.

* Sınıf modu ile çocuğunuzun derste dikkati dağılmayacak. Sınıf modunun derste aktifleştirilmesi ile Saat ve SOS düğmesi dışında gelen tüm armalar ve diğer işlevler engellenecektir.

* ZCWATCH V0922 modeli ile çocuğunuz güvenli alanın dışına çıktığında size uyarı bildirimi gider. Güvenli alan (okul-kreş-mahalle-sokak) aileler tarafından belirleniyor ve bu bölgenin dışına çıkılması durumunda saat size uyarı gönderiyor.

* ZCWATCH V0922 modeli Andorid ve İOS uygulamalarını destekliyor.

* ZCWATCH V0922 modeliyle Whatsapp, instagram, facebook ve diğer sosyal medya hesapları aktik olarak kulalnılyor. Bu sayede çocuğunuz ile mesajlaşma uygulamaları üzerinden de iletişime geçebiliyorsunuz.

* Alarm özelliği ile çocuğunuz zaman yönetimine küçük yaştan alışmaya başlıyor. Alarm ile çocuğunuz derslere ve okuluna zamanında yetişebilecek.

* ZCWATCH V0922 çocuk akıllı saat modelinin en dikakt çeken özelliklerinden bir tanesi de su geçirmez olması. Çocuklar bu model ile suda gönül rahatlığı ile oynayabilir. IP67 su dayanıklılık özelliği ile duş alma, yağmur ve hafif derecedeki sulara maruz kalma durumda, suya karşı dayanıklıdır.

* ZCWATCH V0922 çocuk akıllı telefonunda yüz tanıma işlevi mevcuttur.

* 1.7inc IPS büyük retina ekran ile daha canlı ve parlak bir görüntü sunuyor.

ZCWATCH V0922 akıllı saat diğer özellikleri;

4 Çekirdek CPU İşlemci

1GB+8GB Bellek

HD Çift Kamera

APP Uygulama

WCDMA, GSM, FDD-LTD, TDD-LTE

HD Video

IP67 Su Geçirmez

800 mAH Yüksek Batarya

ANDROİD + İOS

SOS

ZCWATCH V0922 akıllı saatleri hakkında detaylı bilgi almak için http://zcwatch.com/ adresini ziyaret edebilirsiniz. .