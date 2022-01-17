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TIMETURK / TEKNOLOJİ / Yunanlılar öve öve bitiremediler! Türkiye'nin bu gelişmesine hayran kaldılar

Yunanlılar öve öve bitiremediler! Türkiye'nin bu gelişmesine hayran kaldılar

Haberler.com - Haberler | EkonomiABD'de gerçekleştirilen dünyanın en büyük Tüketici Elektroniği Fuarı CES 2022'de sergilenen ve büyük ses getiren yerli otomobil tüm dünyanın dikkatini çekmeye devam ediyor. Yunan basını, TOGG'a övgüler yağdıran bir haber yayınladı. Haberde 'İlk Türk otomobili Avrupa'yı fethetmeye hazır.' ifadeleri kullanıldı.

39 Dakika Önce
2022-01-17 14:01:04
Yunanlılar öve öve bitiremediler! Türkiye'nin bu gelişmesine hayran kaldılar

Türkiye'nin bu yıl banttan indirmeye hazırlandığı TOGG dünya manşetlerinde yerini almayı sürdürüyor. TOGG'a son övgü Yunan basınından geldi. Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde bir hayalini gerçekleştirmeye çok yakın olduğu belirtilen haberde, "Türkler, Avrupa'yı fethetmeye hazır" ifadeleri kullanıldı.

Türkiye'nin Otomobili Girişim grubu tarafından üzerinde çalışılan yerli otomobil aşama aşama tamamlanıyor. Tamamen elektrikli olacak olan ve alanında öncü araçlar arasında yer alacak TOGG'un SUV'dan sonra sedan modeli de büyük ilgi çekmişti. ABD'nin Las Vegas şehrinde düzenlenen dünyanın en büyük Tüketici Elektroniği Fuarı CES 2022'de de sergilenen TOGG dünyanın önemli medya kuruluşlarının manşetlerini süslemişti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (1)

nuri

Ne arabanın fotosu var ne de söz konusu araç için verilen tarihler doğru. İlk önce banttan inmesi planlanan suv model buradaki araç sedan model.

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