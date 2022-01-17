Yunanlılar öve öve bitiremediler! Türkiye'nin bu gelişmesine hayran kaldılar

Haberler.com - Haberler | EkonomiABD'de gerçekleştirilen dünyanın en büyük Tüketici Elektroniği Fuarı CES 2022'de sergilenen ve büyük ses getiren yerli otomobil tüm dünyanın dikkatini çekmeye devam ediyor. Yunan basını, TOGG'a övgüler yağdıran bir haber yayınladı. Haberde 'İlk Türk otomobili Avrupa'yı fethetmeye hazır.' ifadeleri kullanıldı.