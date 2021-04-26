Youtube Videolar İçin İzlenim Arttırma Yolları

Yüklenen videolar için hızlı bir şekilde yükselmesini sağlamanız çeşitli araçlar ile mümkün olacaktır. Öncelikli olarak videoların nasıl öne çıktığını bilmeniz gerekiyor. Yani videonun alacağı etkileşime hesaplamanız lazım.

İzlenme sayısı, videonun aldığı beğeni ve videonun izlenme süresi en önemli etkileşimlerin başında geliyor. Açmış olduğunuz video kanalı geniş bir kitleye ulaşması için kanalınızın belirli bir düzene sahip olması gerekiyor. Youtube da video paylaşımında bulunanların birçoğu zaman içerisinde daha geniş hedef kitleye ulaşmak için farklı türlerden videolarda yayınlıyorlar. Ancak bu durumda kanalınızın kalitesi düşebilir. Sonuçta bu kanalı takip edenlerin amacı belli olduğu için, farklı videolar daha az izlenme alacağı için, etkileşimi de düşecektir.

Öncelikli olarak insanların ilgisini çekecek videolar oluşturulması, insanların ilgi alanları doğrultusunda videolar çekmesi ve ayrıca dikkat çekici videolar çekmiş olması gerekmektedir. Tüm bu amaçlara yönelik videolar çekip hala izlenme sayınızda artma olmuyorsa bu konuda farklı metotlar uygulayabilirsiniz. Burada etkileşimin nasıl olduğunu bilmeniz yeni yapacağınız videoları daha etkili bir şekilde hazırlamanızı sağlayacaktır. Bununla ilgili olarak sizlere vereceğimiz bilgiler sayesinde artık daha kolay bir şekilde izlenme, abone, beğeni almış olacaksınız.

Youtube Videolarınız Daha Fazla İzlensin

Görüntü ve ses kalitesi kötü olan videoları yayınlamamalısınız. Videodan önce neler anlatacağınızı belirlemeniz ve buna göre eksiksiz olarak videonuzu hazırlamanız gerekiyor. Elbette ki videoyu hazırladığınız sırada farklı konulara da değinebilirsiniz ama genel olarak vereceğiniz bilgilerin dışına çok fazla çıkmamış olursunuz. Her ne kadar ekipman önemli olsada, kanalınızın büyüdükçe yatırım yapmanız daha doğru olacaktır.

İçerik türlerine göre ekipmanlarda da değişimler olmaktadır. Gezi videosu yapan kişi ile oyun videosu hazırlayan kişi için aynı ekipmanı kullanmak doğru olmayacaktır. Tabii ki bunun için öncelikli olarak kanalınızı büyütmeniz gerekiyor. Yani videoların izlenmesi, beğenilmesi ve kanalın abone sayısının artması gerekiyor. Bunun için de ilk başta Youtube izlenme arttırma sitelerini de kullanabilirsiniz. Ayrıca bu sitelerden abonelik hizmeti ile beğeni hizmeti de alabilir ve buna göre videonuz için ciddi bir etkileşim de yapabilirsiniz.

Her Türlü İçeriği Paylaşmayın

Birçok kanal kaliteli içerikler yayınlamasına rağmen, videoları izlenmiyor. Bunun nedeni ise izleyici kitlesinin belli olmamasından kaynaklanıyor. Bir kanala hem yemek, hem oyun, hem eğlence videoları eklemek, kanalın ne tür içeriklerinin olduğunu göstermeyecektir. Haliyle izleyicinin de beklentilerine uygun videolar farklı kanallar üzerinden karşısına çıkacağı için, sizin nasıl yayın yaptığınızın bir önemi olmayacaktır.

Video içeriklerinizi belirli bir düzene oturtmanız, abonelerinizin de beğenisini toplayacak ve sizden bu tür videolar bekleyecektir. Bu tür videolar için kendinizi de tanımanız gerekiyor. Sevdiğiniz, araştırmasını iyi yaptığınız içerik türünü bularak, bunlar üzerine yoğunlaşmalısınız. Bu gibi durumları kanalı açmadan önce belirler ve kanalınızı da buna göre yönetirseniz, zaman içerisinde giderek artan bir izleyici kitlesine ulaşmış olacaksınız. Özellikle Youtube beğeni arttırma için de buna ihtiyacınız olduğunu bilmelisiniz. Sonuçta sizin bilginiz ışığında yapılan yayınlar, izleyenlerin bilgi sahibi olmasını sağlayacak ve hem videonuzun tamamını izleyecek, hem beğenecek, hemde yorum yaparak, ciddi bir etkileşim almanızı sağlayacaktır.

Youtube Kanalınıza Hakim Olun

İnternet artık birçok ihtiyacımız için temel kullanım araçlarının başında geliyor. Alışveriş yaptığımız, gündemi takip ettiğimiz, film izlediğimiz ve tabii ki sosyal medyada fikirlerimizi yaydığımız bu araç ciddi bir para kazancına da dönüşüyor. Youtube sadece video yayınlayarak para kazanmanızı sağlayan bir sosyal platform olmasına karşın, ciddi kazançlar elde etmek ve böylelikle binlerce abonenizin olmasını istiyorsanız, kuracağınız kanalı kurumsal bir yönetim ile yürütmelisiniz.

Örneğin video yayınlama sıklığını belirlemeli, video içeriklerini kanala uygun olarak hazırlamalı, videoda eşsiz bilgiler vermeli ve videonuzu gerçekten faydalı bir şekilde yayınlamalısınız. Siz bunları yaptıktan sonra, gerekli abone, izlenme ve beğeni sayısına ulaşamıyorsanız eğer, Youtube Market ile bu tür ihtiyaçlarınızı karşılayabilirsiniz. Türkiye'nin en iyi hizmetlerini sağlayan Youtubemarket.net sayesinde kolaylıkla videolarınız için gerekli etkileşimi alabilirsiniz.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.