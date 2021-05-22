DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Dünya savunma firmalarının tercih ettiği Türk şirketi
'Talha Hakan Alp’e açık mektup…'
AK Partili Şen açıkladı: Z kuşağının yüzde kaçı AK Parti'ye oy veriyor?
Ülkelerine bir yıl sonra dönebildiler
Biden’a ‘İsrail’e karşı daha sert politika izle’ baskısı
Hacca Türkiye'den kaç kişi gidecek? Türkiye hac kontenjanı belli oldu mu?
Sokollu için söylenen sevdalinka: Yaşa Mehmed Paşa!
Selvi: Kılıçdaroğlu'nun kaderi Akşener'in elinde
Altın Nedir? Altın Çeşitleri
Pençe Yıldırım Harekatı'nda bir asker şehit oldu
Aile yardımı ne kadar? 2021 Aile yardımı nasıl alınır? Aile yardımı geriye dönük alınır mı?
İngiltere hükümetinden 'izleme itirafı'
PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 18 gözaltı
17 ilde FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına operasyon
Fransız basını: Burak Yılmaz, Lille'i şampiyonluğa götürdü

YouTube, tüm videolara reklam koyacak

Video paylaşım sitesi YouTube, tüm videolara reklam koyma kararı aldığını açıkladı. Bu reklamlardan elde edilen gelirin, küçük içerik üreticileriyle paylaşılmayacağı ifade edildi.

ABONE OL

Google News - Timeturk
22.05.2021 15:15:44
YouTube, tüm videolara reklam koyacak

Dünyada en çok ziyaret edilen ve 2,3 milyar kullanıcıya sahip video paylaşım sitesi YouTube, tüm video içeriklerine reklam koyma kararı aldı.

Yayınlanan yeni hizmet şartları kapsamında videolara koyulan reklamlardan elde edilen gelirin, küçük içerik üreticileriyle paylaşılmayacağı bildirildi.

YouTube'dan yapılan açıklamada, "YouTube, platformdaki tüm içerikten para kazanma hakkına sahiptir ve reklamlar, YouTube İş Ortağı Programı'nın parçası olmayan kanalların videolarında gösterilebilir" denildi.

Sosyal medya içerik üreticileri, bu kararın abone kazanmaya çalışan içerik üreticilerinin büyümesini limitleyeceği konusunda endişe duyduklarını belirtti. YouTube'un söz konusu yeni hizmet kararının 1 Haziran 2021'de yürürlüğe gireceği açıklandı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş