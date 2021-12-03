YouTube mp3 indir nedir?

YouTube nedir? YouTube nasıl kullanılır? YouTube üzerinden nasıl mp3 indirme işlemi yapabiliriz?

İnternet hayatımıza girdiğinden beri telefonlar, bilgisayarlar, tabletler ve daha nice teknolojik ürün elimizden düşmez boyuta geldi. Bir şeyler izlemek, bir şeyler dinlemek gibi aktiviteler her birimizi oldukça meşgul etmektedir. Ancak internetin hayatımıza girmesi çoğu zaman bunu kullanabileceğimiz anlamına gelmiyor. Zaman zaman internetimiz olmadığından yapmak istediğimiz şeyleri cihazımıza indirip bu şekilde kullanma şansı elde ediyoruz. Bu platformlardan sıklıkla kullanılanı ise YouTube'dur. Peki YouTube nedir? YouTube nasıl kullanılır? YouTube üzerinden nasıl mp3 indirme işlemi yapabiliriz? İşte tüm bu merak edilen soruların cevapları bu yazıda detaylarıyla sizler için derlenmiştir.

YouTube nedir?

YouTube yıllardır süregelen, kullanımda olan en sık tercih edilen platformlardan biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Yaş skalası olmayan herkes taradından kullanılabilecek bir platform olması da YouTube'un sık sık tercih edilen bir site olmasında etkisi büyüktür. Bu noktada yetişkinler için sınırlandırma olmasa da YouTube platformu üzerinde çocuk filtresi de bulunmaktadır. Bu noktada da ebeveynler YouTube platformundaki içerikleri kullanmayı pek de yanlış görmemektedir.

İzlenecek içeriklerin yanı sıra, dinlenecek de birçok içeriği olan YouTube platformu tercih edilen sitelerden biridir. Kaldı ki, öncelikle müzik içeriği sunan bu platformda dinlenecek şarkıyı veya izlenecek içerikleri kaydetme seçeceği yoktur. Burada kaydetmekten kastımız içeriği indirebilme durumudur. Bu adım çok önemlidir, bunun sebebi ise, indiremediğimiz içeriği internetimiz olmadığı zamanlarda kullanamıyor oluşumuzdur.

Kısacası YouTube bir sosyal ağ olarak tanımlanmaktan ziyade bir video paylaşım platformu olarak bilinmektedir. Milyonları aşan kullanıcıya ulaşmış olan bu platform sayesinde pek çok ailede televizyon izleme alışkanlığı azalmıştır, ancak bu durum bir yandan iyi de olsa, bir diğer yandan ailede bireyselleşme durumunu sıklıkla açığa çıkaran bir durumdur. Bireysel olarak insanların kullanımda olduğu YouTube yüzünden hemen hemen birçok kişi kendi kabuğuna çekilmiş olup, bireysel bir temelde hayatlarına devam etmektedirler.

2005 yılının Şubat ayında kurulmuş olan bu platform PayPal çalışanları tarafından kurulmuş olup, bir yıl sonrasında 2006 yılında Google tarafından satın alınıp; özelleştirilmesine zemin hazırlanmıştır. Araştırmalara ve çıkan verilere bakılarak YouTube platformu üzerinden en çok izlenen video alto milyarı geçen görüntülenmeye sahip olan bir şarkı klibidir. Bu denli yaygın kullanımda olmasına rağmen YouTube uygulaması zaman zaman yıllar içerisinde üçten fazla kez engellenmiştir. İlk engellenme tarihi 6 Mart 2007 tarihinde olmuştur.

YouTube nasıl kullanılır?

Youtube kullanması oldukça kolay olan platformlar arasına girmiştir. Bunun sebebi ise uygulamaya kaydolurken herhangi bir üyelik talep etmeden kullanılabilen bir platform olmasıdır. Bu da demek oluyor ki, herhangi bir içerik kaydetmediğim veya listelemediğim takdirde uygulamayı her an için kullanabiliyor bir durumda olabileceğim. Kaldı ki bu kolaylık hemen hemen herkesin ilgisini çeken önemli bir kriter olmaktadır. Google üzerinden www.youtube.com şeklinde uzantıya girildiğinde kolaylıkla siteye ulaşabiliyor olacaksınız. Veya App Store veya Play Store kanalları üzerinden iOS ve Android cihazlarınıza bu uygulamayı indirebilir ve o şekilde kullanmaya devam edebilirsiniz. Üye olmayı tercih ettiğiniz durumda ise, platform sizden herhangi bir ücret talep etmemektedir.

YouTube mp3 indirme uygulaması nasıl kullanılır?

YouTube mp3 indirme seçeneği müzik dinleyebilmek için internet gerektirmeyen nadir platformlardan biridir. Bu noktada YouTube mp3 indirmeyi kullanabilmek içim birkaç temel adıma ihtiyacınız vardır. FLVTO isimli internet sitesini edindikten sonra, sayfa açtığınız takdirde çıkan arama butonuna indirmek istediğiniz videonun linkini yapıştırmanız gerekmektedir. Daha sonrasında yapıştırdığınız linki dönüştür butonundan mp3 seçeneğini tercih ederek, yine dönüştür butonuna basmanız yeterlidir. Bu süreç birkaç dakikayı bulabilir. Ancak daha sonrasında çıkacak indir butonuna tıklayıp içeriği internet kullanmadan dinleme imkanı bulabilirsiniz. Keyifli dinlemeler.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.