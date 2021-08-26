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TIMETURK / TEKNOLOJİ / YouTube Koronavirüs temizliği! 1 milyondan fazla video silindi

YouTube Koronavirüs temizliği! 1 milyondan fazla video silindi

Youtube tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs hakkında 'tehlikeli biçimde dezenformasyon yapan' videoları temizledi.

2 Saat Önce
2021-08-26 16:53:56
YouTube Koronavirüs temizliği! 1 milyondan fazla video silindi

Youtube'den yapılan açıklamaya göre 2020 senesinin Şubat ayından itibaren "tehlikeli biçimde dezenformasyon yapan" videolara erişimi engellediklerini ifade etti.

YouTube'un politikasının temelinde gerçek dünyada zarar verebilecek içeriği kaldırmak olduğunu vurgulayan Mohan, dezenformasyonu tespit edebilmek için açık doğrulara ihtiyaçları olduğunun altını çizdi.

Mohan, Kovid-19 konusunda bilimsel gelişmeleri takip edebilmek için Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezleri (CDC) ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO) gibi uzman kurumların fikir birliğine güvendiklerini ifade etti.

Dezenformasyonun her zaman çok açık olmadığını da belirten Mohan, kesin bilginin yokluğunda teknoloji şirketlerinin sınırlar belirlemesinin doğru olmadığını vurguladı.

Dezenformasyon içeren videoları yayından kaldırma sürecini hızlandırmak üzerine çalışırken aynı zamanda güvenilir kaynakların videolarını da yayına sunduklarını açıklayan Mohan, "İnsanlar artık haber ya da bilgi aralıklarında izlenme sayısına değil, kaliteye göre optimize edilmiş sonuçlara ulaşıyorlar." ifadelerini kullandı.

YouTube, Kasım ayındaki ABD seçimlerinden beri seçimlerle ilgili dezenformasyon içeren binlerce videoyu, birçoğu henüz 100 izleyiciye ulaşmadan kaldırdıklarını da duyurdu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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