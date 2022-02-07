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Yerli üretim KB-5 botu Yunanistan sınırında

Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın kullanımı için yerli imkanlarla üretilen Kontrol Bot-5 (KB-5), Türkiye - Yunanistan deniz yan hududu olan Edirne’nin Enez ilçesinde göreve başladı.

43 Dakika Önce
2022-02-07 19:38:41
Yerli üretim KB-5 botu Yunanistan sınırında

Antalya'daki Ares Tersanesi'nde ‘yeni tip kontrol bot projesi' kapsamında üretilen KB-5, 27 Ocak'ta Enez'de konuşlu Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı bünyesinde hizmete girdi.

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12 metre boyundaki KB-5, 35 deniz mili maksimum sürate ulaşabiliyor. İktisadi sürati 24 deniz mili olan botun, radar, elektronik harita, termal kamera ve 450 beygir güç üreten 2 motoru bulunuyor.

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Hamilton su jeti sistemi ve kurtarma platformuna sahip, 3 mürettebat ve 14 kazazede taşıma kapasiteli KB-5, ortalama 200 deniz mili seyir sığası ile zorlu deniz şartlarında görev yapma özelliğine sahip. Enez'de hizmet vermeye başlayan KB-5'in, Sahil Güvenlik Komutanlığı envanterine giren 5'inci bot olduğu bildirildi.

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AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, sosyal medya hesabından paylaştığı videoyla botun kullanılmaya başlandığını açıkladı. İba, yaptığı paylaşımda, "Tamamen yerli ve milli imkanlarla üretilen KB-5 kontrol tipi botumuz, Enez Sahil Güvenlik Bot Komutanlığımızın envanterine girmiş bulunuyor.

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Mavi Vatan'da kara sularımızda, dosta güven, düşmana korku salmaya devam. Milli hamlelerimizle gurur duymaya devam" ifadelerini kullandı. DHA .

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