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TIMETURK / TEKNOLOJİ / Yerli uçaksavara 'CANiK' adı verildi

Yerli uçaksavara 'CANiK' adı verildi

Türkiye’nin hafif silah ihracatının yüzde 75’ini tek başına gerçekleştirdiği belirtilen CANiK’in yerli ve milli uçaksavara da adını vereceği kaydedildi.

14 Dakika Önce
2021-07-15 13:40:05
Yerli uçaksavara 'CANiK' adı verildi

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Samsun Yurt Savunma Genel Müdürü C. Utku Aral, “23 yıl önce Karadeniz'in kalbi Samsun'da 500 metrekarelik atölyede başlayan üretim serüvenimiz, gelişerek sürüyor. 150 milyon dolarlık yeni yatırım projemiz devam ederken, pandemi döneminde de ihracatımızı hız kesmeden sürdürdük” dedi.

Türkiye'nin yerli ve milli savunma sanayii bayrağını dünyada dalgalandıran CANiK'in, yapılan anketlere göre, Amerika Birleşik Devletleri'nde en çok bilinen dört Türk markasından biri olmayı başardığı da belirtildi.

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KARADENİZ'DE DOĞDU, BÜYÜDÜ

Doğduğu topraklardan adını alan CANiK'in marka sahibi olan Samsun Yurt Savunma (SYS), devlet öncülüğünde başlatılan Doğu Karadeniz Silah Projesi'nin Samsun ayağının temsilcisi olarak 1998 yılında kuruldu. Şirketin CANiK markasıyla dünyanın 7'nci büyük hafif silah üreticisi konumuna geldiği bildirildi. SYS, halen üretimini Samsun Organize Sanayi Bölgesi'ndeki toplam 40 bin metrekare kapalı alan üzerine kurulu üç tesisinde, 750 çalışanı ile sürdürüyor. 1 dakikada 1 tabanca üreten şirketin yıllık üretimi 400 bin adeti buluyor.

“YENİ YATIRIM YAPIYORUZ”

Samsun Yurt Savunma Genel Müdürü C. Utku Aral, “23 yıl önce Karadeniz'in kalbi Samsun'da 500 metrekarelik atölyede başlayan üretim serüvenimiz, gelişerek sürüyor. Samsun'daki yatırımlarımızın toplamı 120 milyon dolara ulaştı. Tesislerimizi tek çatı altında birleştirecek 150 milyon dolarlık yeni bir yatırıma başlamış durumdayız. Yatırım tamamlandığında SYS, 80 dönümü kapalı alan olan toplam 245 dönümlük alan üzerinde yeni tesislerinde üretimini sürdürecek” dedi.

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DÜNYA ORDULARI CANiK KULLANIYOR

Dünya ordularında da CANiK markasıyla üretilen silahların kullanıldığının vurgulandığı şirketin yazılı açıklamasında, “CANiK markasıyla üretilen hafif silahları Türk ordusu ve kolluk kuvvetleri kullanıyor. CANiK markasıyla Türkiye'nin tabanca ihracatının yüzde 75'ini tek başına yapan Samsun Yurt Savunma (SYS), üretiminin yüzde 95'ini dünyanın 68 ülkesine ihraç ediyor. SYS'nin yıllık ihracatı 120 milyon doları buluyor. CANiK markalı halen 2,5 milyon adetten fazla tabanca aktif görevdedir. Bu silahların 2 milyona yakınını Amerikan pazarına ihraç eden CANiK, 2020 yılında Amerika'ya tabanca ihraç eden firmalar arasında dünyada dördüncü sıraya yerleşti. Polonya Polis Teşkilatı'ndan Ukrayna Sınır Teşkilatı'na kadar birçok resmi kurum da CANiK markalı silahları kullanıyor” bilgilerine yer verildi.

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PANDEMİ DÖNEMİNDE İHRACAT HIZ KESMEDİ

Pandemi döneminde de ihracatlarının hız kesmeden devam ettiğini belirten C. Utku Aral, özellikle sivil pazarda ciddi hareketlilik olduğunu söylüyor. Aral, en büyük ihracat pazarları olan ABD ile ilgili şu bilgileri verdi:

“Sivil silahlanma konusunda ABD'de önemli bir hareketlenme var. 2021 yılının Ocak-Nisan döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre ABD'ye ihracatımız 2 kat arttı. Firmamızın 2020 yılında olduğu gibi 2021 yılında da yüksek adetli satışlar gerçekleştireceğini öngörüyoruz. Pandemiyle devlet kontratlarının kabul süreçleri yavaşlamıştı ama 2021 yılının ilk çeyreğinden itibaren kabul süreçleri hızlanmaya başladı.”

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YERLİ VE MİLLİ UÇAKSAVARI ÜRETTİ

2012'den beri Ar-Ge çalışmalarını sürdürdüğü yerli uçaksavarı başarıyla ürettiklerini belirten Utku Aral, “Atım sayısı ve performansına bakıldığında dünyadaki en iyi 12.7 mm ağır makineli tüfeği geliştirdik. NATO ve T.O.P. standartlarında ve dünyadaki rakiplerimizden daha üstün özelliklere sahip olan uçaksavarımız için ön sipariş almaya başladık. Yerli uçaksavarı ilk etapta yıllık bin 500 adet üretmeyi ve bunun da yüzde 60'ını ihraç etmeyi planlıyoruz. Önümüzdeki yıl ise ihracat oranımızı yüzde 80'e çıkarmayı hedeflemekteyiz. Özellikle Afrika ve Güney Doğu Asya ülkelerinde, bu silahın çok büyük bir pazarı bulunuyor. Bununla birlikte, dünyada bu silahı üretebilen sadece 4 firma var. 5'incisi bir Türk firması olacağı için gururluyuz” diye konuştu.

DHA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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