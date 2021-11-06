Yerli S-400 SİPER'le ilgili ilk test görüntüleri paylaşıldı

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'in 'S-400 ayarında bir yerli hava savunma sistemine doğru gidiyoruz. 5 yıl içinde bu kademeleri doldura doldura gideceğiz' dediği SİPER'le ilgili test görüntüleri paylaşıldı.

Türkiye'nin yerli hava savunma sistemi SİPER'le ilgili yeni görüntüler paylaşıldı. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'in paylaştığı görüntülerde SİPER'in test atışının gerçekleştirildiği bildirildi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Demir, "Uzun menzilli ve çok katmanlı milli hava savunma sistemimiz SİPER'in geliştirme çalışmalarında bir aşamayı daha başarıyla tamamladık. 2023 yılında envantere almayı planladığımız SİPER ile Gökvatanımıza karşı bütün tehditleri en güçlü şekilde bertaraf edeceğiz." dedi.

"HEDEFLERİMİZE YÜRÜYORUZ"

Paylaşılan videoda yaptığı açıklama ise Demir, "Hava savunma sistemlerimizin yolculuğuna devam ediyoruz. Adım adım bu yolculukta çeşitli kademelerdeki sistemlerimizi devreye koyduk ve şu anda daha ileriye doğru kademelere olan yolculuğumuzda SİPER'e doğru hedeflerimize yürüyoruz. SİPER yolculuğumuzun testlerinden birisini daha gerçekleştirdik. Giderek artan menzil ve irtifalarda testlerimiz devam ediyor. İnşallah bu arada çeşitli mesafelerde ürünler çıkmaya devam edecek. SİPER hedefimizde geliştiğimiz günde inşallah ülkemiz de 5-6 çeşit hava savunma sistemimiz devrede olduğunu göreceğiz. Emeği geçen bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. ROKETSAN, SA-GE ekibine ve ASELSAN ekibine... Burada emeği geçen bize imkan tanıyan kuvvetlerimizden arkadaşlarımıza çok çok teşekkürlerimi sunuyor, inşallah daha nice başarılara imza atmalarını temenni ediyorum." ifadelerine yer verdi.

"HEM SURİYE, HEM LİBYA, HEM KARABAĞ'DA GÖRÜLDÜ"

Türkiye'nin hava savunma sistemine büyük iş düştüğünü belirten Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar da konuyla ilgili milliyet.com.tr'den Sercan Dinç'e şunları söylemişti; Hava savunma ve taarruz sistemleri bir savaşın kazanılması ve kaybedilmesi adına ne kadar hayati bir rol oynadığı görüldü, ispat etti. Bu nerede görüldü? Yakın zamanda girmiş olduğumuz bütün mücadelelerde. Hem Suriye'de hem Libya'da hem de Karabağ'da bu görüldü. O yüzden Türkiye büyük bir konsantrasyonla hem derinlikte kademeli olarak hem de irtifada katmanlı olarak hava savunma sistemlerini geliştirme eğilimi içerisinde. Sadece S-400'e bırakmıyoruz. S-400 yetmez. Pek çok S-400 sistemine ihtiyaç var. Sadece S-400'e güvenilemez. Türkiye'nin geleceği açısından hem alçak irtifada hem orta irtifada hem de yüksek irtifada hatta yüksek irtifanın da ötesinde daha yukarıda hava savunma sistemlerine ihtiyacımız var. Bu noktada SİPER'e çok büyük iş düşüyor.

SİPER'in geliştirilmesine de çok büyük iş düşüyor. Sadece SİPER değil bütün hava savunma sistemlerine iş düşüyor. Hem katmanlı hem kademeli gelişme kaydetmek için bu milli güvenlik ile ilgili bir husus. Siyasi bir mesele değil. Avrupa veya Amerika S-400'lerle ilgili ne kadar sopalarsa sopalasınlar bu hava savunma sistemimizi oluşturmak zorundayız.

DİKKAT ÇEKEN "SİPER" YORUMU

Savunma Politikası Analisti Turan Oğuz ise, SİPER'le ilgili şu açıklamaları yapmıştı; 5 sene öncesine kadar Türkiye'de yerli ve milli hava savunma sistemleri yoktu. İthal sistemlere bağımlıydık. 2016'dan günümüze geldiğimizde KORKUT Yakın Hava Savunma Sistemi envanterde. HİSAR-A+ envantere girmiş durumda. SUNGUR'un bu sene pilot teslimlerinin yapılması bekleniyor. Gelecek sene HİSAR-O+'nın hizmete girmesi bekleniyor. Yine kısa sürede HİSAR'ın aktif radar arayıcı başlıklı bir sisteminin orta menzilde hizmete girmesi bekleniyor.

2023'e kadar da SİPER kapsamında öncelikli olarak uzun menzilli bir hava savunma sisteminin 100 km'ye kadar etkili menzili ve 20 km'nin üzerinde etkili irtifası olacak füzesiyle birlikte ilk kez envantere girmesi bekleniyor. Ondan sonra bir tane daha uzun menzilli ve daha yüksek irtifada görev yapabilecek füzesiyle kompleks bir sistem olacak. Buraya kadar olanların hepsi hava soluyan hedefleri (uçak, helikopter, füze, seyir füzesi vb.) engellemek amaçlı olacak.

"BİR İLK OLACAK"

SİPER de tabi kendi kapsamında bir ilk olacak. İlk defa uzun menzilde önleme yapabilecek. Hatta Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir balistik füze engelleyebilecek bir sistemin de 4-5 sene içinde hazır olabileceğini söyledi. Yani önümüzdeki 5 yıl içinde SİPER hava savunma sistemine 3 tane füze dahil olacak.

SİPER bir uzun menzilli bölge hava ve füze savunma sistemi. Bu sistem esas olarak nelerden oluşuyor?

- Radarlar. Tehdidi tespit ve teşhis edecek, takip edecek, atış sürecinde de atış kontrolünü sağlayacak. Dolayısıyla füzeleri yönlendirecek.

- Fırlatma araçları ve füzeler. Hedefi fiziki olarak engelleyecek.

- Komuta kontrol sistemi. Tüm sistemi kontrol edecek ve yönetecek. Ayrıca diğer ağlarla da iletişimi sağlayacak. Çünkü sistem sadece kendi radarlarından değil Türkiye genelinde yayılmış radarlar, Havadan Erken İhbar Kontrol uçakları gibi diğer kaynaklardan da veri alacak.

Kaynak: milliyet.com.tr

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.