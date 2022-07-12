Yerli mobil WiFi ile kritik altyapılarda kesintisiz iletişim

Askeri görevler ve sivil alandaki kritik altyapılarda ihtiyaç duyulan kesintisiz iletişimi sağlamak amacıyla mobil WiFi çözümü geliştirildi.

Uçtan uca endüstriyel kablosuz haberleşme çözümleri sunan Radio Teknoloji, güvenlik kuvvetleri, kamu kurumları, enerji, liman, ulaşım işletmeleri başta olmak üzere birçok sektörde sorumluluk üstleniyor.

Sahada tespit ettiği ihtiyaçlardan yola çıkan şirket, Radio RT-5000-01 adıyla mobil WiFi geliştirdi. Mobil WiFi, 50 kilometre yarıçapında bir alan içinde GSM baz istasyonlarının erişemediği, hatların zayıf ya da hiç çekmediği alanlarda en iyi sinyal ve en yüksek kapasitede bağlantı sağlıyor.

Güvenilir ve geniş bir kapsama alanı için özel GSM ve WiFi antenlere sahip olan cihaz, kablosuz bağlantı noktası oluşturarak aynı anda onlarca kullanıcıya internet erişimi sunuyor. Böylece askeri ve sivil operasyon birimleri arasında haberleşme sağlanırken, sahadaki güvenlik kameralarının personel riski olmaksızın izlenmesi mümkün oluyor.

Radio Teknoloji Genel Müdürü Abdurrahman Pehlivanoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, güvenlik güçleri ve belediyeler için kablosuz iletişim çözümleri sunduklarını söyledi.

Endüstriyel dış ortam kablosuz haberleşmeyle birimler arası bağlantı yaptıklarını anlatan Pehlivanoğlu, belediyelerin ya da emniyetin kent güvenlik yönetim sistemlerindeki kamera direklerinin görüntü aktarımını ücretli bir kablo hattı yerine sundukları ücretsiz, kablosuz genişbant altyapısıyla sağladıklarını ifade etti.

Sınırda ve sınır ötesinde görev yapıyor

Operasyonel bölgelerde bulundukları için saha gereksinimlerini ve eksiklerini dikkate alarak bir ürün geliştirdiklerini dile getiren Pehlivanoğlu, şöyle konuştu:

"Geliştirdiğimiz GSM modem ile cep telefonunun çekmediği, sinyalinin çok zayıf olduğu bir yerde akü ya da araçtan sağlanan enerjiyle 3G ya da 4G yayın alıp internette çıkabiliyorsunuz. 1,5 yıllık çalışmanın ardından yakın zamanda kullanıma sunuldu. Savunma sanayisi şirketleri, doğal afetlerle mücadele eden kurumlar, belediyeler tarafından çok farklı alanlarda kullanılıyor. Sınır noktalarında, hatta sınır ötesinde görev yapıyor. Operasyonel kullanım da dikkate alınarak kolay kuruluma sahip, tak çalıştır bir çözüm. Anten, kablo ve modemden oluşuyor. Modeme sim kart takıp, cihazı elektriğe bağlıyorsunuz. Bu şekilde dağ, bayır, vadi her neresi olursa olsun internette çıkıp dünya ile haberleşebiliyorsunuz. Bir vadide, askeri operasyon bölgesinde ya da kurtarma bölgesinde şebekenin olmadığı, internete ulaşamadığınız yerde 12 voltluk akü desteğiyle kabloyla ya da kablosuz olarak internete çıkmanızı sağlıyor. Cep telefonu, tablet veya laptoptan kullanabiliyorsunuz ya da bunun arkasına kablo ile bir kamera bağlayıp onu dağda, vadide sürekli izleyebiliyorsunuz."

GSM modemi özellikle operasyon sahasındaki kameralardan personeli riske atmadan görüntü alabilmek amacıyla geliştirdiklerini belirten Pehlivanoğlu, ayrıca operasyon bölgesinde hareket halindeki aracın içindeki askerlerin internete çıkabilmelerini, yeni uygulamalarla iletişim kurabilmeleri sağladıklarını bildirdi.

Son dönmede kırsal alandaki güneş ve rüzgar enerji santrallerini izlemek için yoğun talep aldıklarını söyleyen Pehlivanoğlu, "Bu tarz yerlere fiber altyapı götürmek çok maliyetli ve zor. Binlerce metre fiber optik kablo çekmeniz gerek. Oysa GSM modemi 5 dakika içinde bağlıyorsunuz ve 10-15 metre fiber optik kablo fiyatına binlerce metre kablo çekmekten kurtuluyorsunuz. 81 ilde hidroelektrik santrallerinin kapak açma işlemlerini, SCADA otomasyon sistemlerini, kırsaldaki su depolarının yönetimini GSM modemle yönetebiliyorsunuz." dedi.