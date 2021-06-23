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Yerli altyapı ile ilk 5G görüşmesi gerçekleştirildi

Bugün Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'da katıldığı BTK tarafından gerçekleştirilen basın toplantısında yerli ve milli 5G altyapısı ile ilk 5G görüşmesini gerçekleştirdi.

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23.06.2021 13:20:56
Yerli altyapı ile ilk 5G görüşmesi gerçekleştirildi

Bugün BTK tarafından gerçekleştirilen Uçtan Uca Yerli ve Milli 5G Haberleşme Şebekesi Projesi tanıtım toplantısında bir ilke imza atıldı. Yerli imkanlarla geliştirilen yazılım ve donanımlar ile ilk 5G görüşmesi Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu tarafından gerçekleştirildi. 

Ülkemizde geliştirilen 5G ürünleri ile ilk kez iletişim kuruldu

Bakan Karaismailoğlu, “Türkiye'nin her alanında gelişmesiyle birlikte vatandaşlarımız artık teknolojinin tüm imkanlarından faydalanabiliyor. 2020 yılının sonu itibarı ile toplam internet aboneliğimiz 82.4 milyonu buldu. Ayrıca ülkemizde 6.5 milyondan fazla mobil abone mevcut.” ifadelerini kullandı.

5G teknolojisinin eski iletişim teknolojilerinden farklı konumlandırılması gerektiğini belirten Karaismailoğlu, “Pandemi süreci iletişim teknolojilerinin gelişme hızına katkı sağladı. 5G teknolojisi internet hızını 100 kata kadar artıracak. Elektronik haberleşme sektörü, 5G teknolojisi sayesinde adete yeni bir boyuta erişecek.” dedi.

Karaismailoğlu, 5G teknolojisinin nesnelerin interneti (IoT), yapay zeka ve makineler arası iletişim (M2M) gibi alanlardaki ilerlemeleri de hızlandıracağını belirtti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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