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Yeni Nesil Windows Geliyor

Microsoft CEO'su Satya Nadella, geliştirici konferansının açılış konuşması sırasında Sun Valley kod adına sahip Windows 10 güncellemesinden 'Yeni nesil Windows' olarak bahsetti ve son 10 yılın en önemli Windows güncellemelerinden biri olacağını ifade etti.

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Google News - Timeturk
26.05.2021 13:23:57
Yeni Nesil Windows Geliyor

Dünyanın en büyük yazılım şirketlerinden biri olan Microsoft'un mevcut en güncel işletim sistemi olan Windows 10 için "Sun Valley" kod adlı büyük bir güncelleme üzerinde çalıştığı kesinlikle bir sır değil. Ancak Satya Nadella tarafından yapılan son açıklamalar, Sun Valley güncellemesinin sanılandan da büyük olacağını düşündürmüş durumda.

WebTekno'nun haberine göre Microsoft'un dün itibarıyla başlayan "Build" adlı geliştirici konferansının açılış konuşmasını yapan Microsoft CEO'su Satya Nadella, konuşması sırasında üzerinde çalışmış oldukları güncelleme hakkında detayları paylaşmamış olsa da güncellemeden "yeni nesil Windows" olarak bahsederek beklentileri artırdı.

"Yakında, geliştiriciler ve içerik oluşturucular için daha büyük ekonomik fırsatların kilidini açacak, son on yılın en önemli Windows güncellemelerinden birini paylaşacağız" diyen Microsoft CEO'su, "Yeni nesil Windows konusunda inanılmaz derecede heyecanlıyım" dedi ve geliştiricilere uygulamaları oluşturmak, yayınlamak ve gelir elde etmek için en yenilikçi ve açık platformu sunacaklarının sözünü verdi.

"Build" bir geliştirici konferansı olduğundan Nadella'nın açıklamaları çoğunlukla geliştiricileri hedef alıyordu. Yine de Microsoft CEO'sunun deyimi ile "yeni nesil Windows", geliştiricilerin yanı sıra kullanıcılara da büyük yenilikler getirecek. Temmuz ayında Microsoft, Windows 10'un 6. yıldönümünü kutlayacak ve söz konusu tarih, Sun Valley güncellemesini herkese tanıtmanın en uygun zamanı olabilir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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