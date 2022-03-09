Yeni iPhone SE fiyatı ne kadar? iPhone SE 2022 kaç lira? iPhone SE ne zaman satılacak? Apple'ın merakla beklenen ucuz telefon modeli iPhone SE nihayet tanıtıldı. iPhone 8’den 20 kat daha hızlı olan iPhone SE'ye ülkemizden ilgi oldukça yüksek. Son zamanlarda döviz kurlarında yaşanan artışla birlikte teknolojik ürünlerin fiyatı katlanarak artmıştı. iPhone'un ucuz telefonu SE'nin satış fiyatı da belli oldu.

Yeni iPhone SE fiyatı ne kadar? iPhone SE 2022 kaç lira? iPhone SE ne zaman satılacak? Apple'ın merakla beklenen ucuz telefon modeli iPhone SE nihayet tanıtıldı. iPhone 8'den 20 kat daha hızlı olan iPhone SE'ye ülkemizden ilgi oldukça yüksek. Son zamanlarda döviz kurlarında yaşanan artışla birlikte teknolojik ürünlerin fiyatı katlanarak artmıştı. iPhone'un ucuz telefonu SE'nin satış fiyatı da belli oldu.

ABD merkezli teknoloji devi Apple yeni ürünlerini tanıttı. Tanıtılan ürünler arasında iPhone SE modeli de var. 3. nesil SE ile ilgili detaylar netleşti. Tasarımı değişmeyen iPhone SE daha hızlı ve daha performanslı hale getirildi. 4.7 inç retina ekrana sahip olan iPhone SE'nin Türkiye satış fiyatı da belli oldu.

Yeni iPhone SE fiyatı ne kadar?

Apple, iPhone SE'nin üçüncü jenerasyonunu tanıttı. Phone SE'nin Türkiye fiyatları da belli oldu. Buna göre, 64 GB'lık cihaz 10 bin 999 TL, 128 GB'lık cihaz 11 bin 899 TL ve 256 GB'lık cihaz 13 bin 699 TL'den satışa sunuldu.

iPhone SE ne zaman satılacak?

iPhone SE ön sipariş tarihinin 18 Mart, satış tarihinin de 25 Mart olduğu açıklandı.

iPhone SE özellikleri

• Ekran: 4.7 inç LCD, 1334 x 750 piksel

• İşlemci: Apple A15 Bionic

• İşletim sistemi: iOS 15

• Arka kamera: 12 megapiksel

• Ön kamera: 7 megapiksel

• Boyutlar: 138 x 67 x 7.3 mm

• Ağırlık: 148 gr

• Renkler: Beyaz, Siyah, Kırmızı

iPhone SE modelleri ve çıkış tarihleri

iPhone SE (1. Nesil) (2016)

iPhone SE (2. Nesil) (2020)

iPhone SE (3. Nesil) (2022)

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