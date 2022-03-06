Yeni alınan telefon kaç saat şarj edilir? Yeni batarya kaç saat fişte kalmalı? Telefonu ilk aldığımızda şarj etmeli miyiz?

Yeni alınan telefon kaç saat şarj edilir? Yeni telefon alanların akıllarındaki ilk soru 'telefonu kaç saat şarja takacağım?' oluyor. Yıllardır 'yeni telefon 8-10 saat şarj edilmeli' gibi bir teori ortalıkta dönüyordu. Peki ama bu doğru mu? Yeni bataryalar hangi sistemle çalışıyor? Yeni telefon bataryası boşaltılıp yeniden mi doldurulur? Yeni telefonun ilk şarjı kaç saat prizde kalır? İşte merak edilen ilk telefon ve ilk batarya açıklaması...

Yeni telefon alanların akıllarındaki ilk soru "telefonu kaç saat şarja takacağım?" oluyor. Yıllardır "yeni telefon 8-10 saat şarj edilmeli" gibi bir teori ortalıkta dönüyordu. Peki ama bu doğru mu? Yeni bataryalar hangi sistemle çalışıyor? Yeni telefon bataryası boşaltılıp yeniden mi doldurulur? Yeni telefonun ilk şarjı kaç saat prizde kalır? İşte merak edilen ilk telefon ve ilk batarya açıklaması...

Telefonu ilk aldığımızda şarj etmeli miyiz?

Telefon pilleri için Nikel-kadmiyum (NiCd) teknolojisi kullanılıyordu. Bu teknolojinin en kötü etkilerinden biri, bataryanın şarj işleminin başladığı şarj döngüsündeki noktayı hatırlaması durumudur. Bu hafıza döngüsünün bataryayı etkilememesi için şarjın sıfıra indirilmesi tavsiye edilir ve döngü sayısı (telefon şarjı) doğru tahmin edilirdi.

Teknolojinin gelişmesiyle artık Lityum-iyon (Li-ion) piller kullanılmaya başlandı ve bu hafıza döngüsünün yerini teknolojik bileşenler aldı. Lityum-iyon bataryaların sıfırlanması gerekmez ve dilediğiniz zaman şarjdan alabilirsiniz.

Yeni alınan telefon kaç saat şarj edilir?

Yeni üretilen telefonların bataryaları da Lityum-iyondur. Dolayısıyla Nikel-kadmiyum bataryalar için geçerli olan 8-12 saat şarja takma şartı, yeni telefonlarda aranmaz.

Günümüzde yeni alınan telefonların bataryaları, zaten yarı dolu olarak kutularından çıkarılıyor. Dolayısıyla satıcı; şarjın tamamen bitirilmesi ya da bir gün şarjda bekletmesi gibi bir problemi öngörmüyor. Aksi halde bataryalar boş olarak gönderilirdi.

Telefon şarja ne zaman takılmalı?

Nikel-kadmiyum teknolojisine kıyasla, Lityum-iyon piller daha avantajlı olsalar da, onların da şarja takılması için kuralları vardır. Li-ion teknolojisine sahip bir bataryanın kapasitesi zamanla belli sayıda şarj ve deşarj döngüsüyle azalmaktadır. Bu sorunun önüne geçmek içinde; telefonun şarjı yüzde 20'ye düştüğünde hemen şarja takmak gerekir. .