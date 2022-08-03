Yazıcı fiyatları ne kadar? En iyi yazıcı markaları 2022 | Yazıcı tavsiyeleri

Evden çalışma artınca evlerde yazıcıya ihtiyaç da arttı. Peki yazıcılar ne kadar? Yazıcı fiyatları kaç TL? En iyi yazıcılar hangileri? Evde hangi yazıcılar kullanılır? İşte en güzel yazıcı tavsiyeleri…

Evden çalışanlar, yeni ofis kuranlar ve çok ödevli öğrenciler için en önemli ihtiyaçlardan biri de en uygun ve kaliteli yazıcıdır. Peki en uygun yazıcılar hangileri? Kullanımı en kolay yazıcı markaları neler? Yazıcı fiyatları nasıl? İşte en iyi yazıcı tavsiyesi…

Evden çalışanlar, mimarlık okuyan öğrenciler ve ofis kuranlar için önemli ihtiyaç olan yazıcılar hakkında sizler için derleme yaptık. En kaliteli yazıcı markaları için bu yazımızdan bilgi edinebilirsiniz. Uygun yazıcılara sahip olmak için hangi yazıcı ne kadar, bilmek gerekiyor. Bunun için yazıcı fiyatları araştırılıyor. İşte kaliteli ve uygun yazıcılar:

Pantum P2500 Mono Lazer Yazıcı

Pantum markasına ait olan bu kaliteli yazıcı, en iyi yazıcılar arasında yer alıyor. Evlerde kullanmak için uygun olan bu yazıcı çok kullanım dahilinde çip ve kartuşları değişmesi nedeniyle biraz masraflı olsa da kalite isteyenler için tavsiye yazıcılar arasında bulunuyor.

Canon Pixma G2411

Bitmeyen kartuş özelliğine sahip olan bu yazıcı görselleri baskı çözünürlüğünde net ve keskin bir biçimde kağıda aktarır. Şık tasarımıyla da hem ev hem de ofis için uygundur.

Epson EcoTank L3150

WiFi ile yazdırma özelliğine sahip olan bu yazıcı iş için tercih ediliyor. Kolay kullanım, yüksek kalite ile tercih edilen yazıcılar arasında yer alan Epson EcoTank L3150, herkes için uygun bir marka.

Profesyonel yazıcı tavsiyesi

HP OfficeJet Pro 7740

Profesyonel yazıcı istiyorsanız bu ürün tam size göre. Çift taraflı baskı, mobilden kolay baskı, Ethernet bağlantısı, e-postayla tarama, renkli dokunmatik ekran ve A3 boyutuna kadar baskı özellikleriyle ön plana çıkan HP OfficeJet Pro 7740, en iyi yazıcı olarak tavsiye ediliyor.

Yazıcı fiyatları ne kadar?

Yazıcılar markalarına ve özelliklerine göre farklı fiyatlandırılarak satışa sunuyor. Yazıcı fiyatları için birçok internet satış sitelerine bakabilir, karşılaştırmalar yapabilirsiniz. .