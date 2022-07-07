Yavuz obüsünün ilk ihracatı Malezya'ya yapılacak

MKE AŞ tarafından geliştirilen 155 milimetre Yavuz obüsü Malezya'ya ihraç edilecek. 6x6 araç üzerine entegre edilen, muharebe sahasında yüksek hareket kabiliyetine sahip Yavuz obüsü, önemli ihracat potansiyeline sahip bulunuyor.

Makine ve Kimya Endüstrisi AŞ (MKE AŞ), Yavuz obüsünün ilk ihracatını Malezya'ya yapacak.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Malezya Başbakanı İsmail Sabri Yakub ve beraberindeki heyet resmi ziyaret kapsamında şirketin Gazi Fişek Fabrikası'nda incelemelerde bulundu. Yakub, başta Boran ve Yavuz obüsleri olmak üzere şirket tarafından üretilen çeşitli ürünler hakkında bilgi aldı.

Türk savunma sanayisinin köklü kuruluşu MKE AŞ, iki ülke arasında savunma sanayisi alanındaki iş birliktelikleri kapsamında bir dizi sorumluluk üstlenecek. Şirket, bu doğrultuda Malezya'da fişek üretim hattı kuracak.

Bir süredir MKE AŞ'nin ürettiği obüslerle ilgilenen Malezya'nın, ayrıca silahlı kuvvetlerini Yavuz obüsü ile güçlendirme kararı aldığı öğrenildi. MKE AŞ, bu kapsamda Yavuz obüsünü ilk kez ihraç edecek.

MKE AŞ, Fırtına obüsünün muharebe sahasındaki etkinliğini hareket kabiliyeti daha yüksek bir platformla artırmak, bu alandaki yüksek ihracat potansiyelini değerlendirmek için yürüttüğü çalışmalar kapsamında Yavuz obüsünü geliştirdi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin gerçekleştirdiği yurt içi ve sınır ötesi operasyonlarda ateş destek unsuru olarak kullanılmak üzere tasarlanan Yavuz'da, Fırtına obüsündeki gibi 155 milimetre 52 kalibre silah sistemi yer alıyor.

Uzun yıllardır çekili ve kundağı motorlu obüslerde kullanılan silah sistemi, 6x6 araç üzerine monte edildi ve zorlu kalifikasyon testlerinden başarıyla geçti.

Yavuz obüs sistemi için kullanılan araç tamamen zırhlı olarak geliştirildi. Sistemin atışa hazırlanma süresi en fazla 1, atışı tamamlayıp mevzi değiştirmesi en fazla 2 dakika sürüyor. Araç, 5 mürettebatı taşıyacak kapasitede çift kabine sahip bulunuyor. Aracın azami hızı saatte 90 kilometreye çıkıyor.

MKE AŞ öz kaynaklarıyla geliştirilen Yavuz obüsü, yüksek mobilite kabiliyetinin yanı sıra düşük bakım onarım ve nakliye avantajları sağlıyor.

Yavuz obüsü, farklı yükseliş açıları ve sevk barut modülleriyle aynı hedefi aynı anda 3 farklı mühimmatla vurabiliyor. MOD 274 mühimmat ile 40 kilometre menzile sahip olan Yavuz obüsü, 1 dakikada 4-6 atım yapabiliyor. 18 mühimmat kapasitesi bulunan Yavuz obüsü tamamen zırhlı olarak geliştirildi. Silah sistemiyle, NATO standartlarına uygun 155 milimetre çapında tüm mühimmatlar atılabiliyor.

- Sırada Boran var

Malezya ayrıca MKE AŞ'nin Boran 105 milimetre Havadan Taşınabilir Hafif Çekili Obüsü ile ilgileniyor. Boran, sürekli değişen ve zorlaşan muharebe koşullarının gerektirdiği yüksek isabet gücüne ve taktik esnekliğe sahip topçu silahı ihtiyacını karşılamak amacıyla geliştirildi.

Boran, 105 milimetre çapında 30 kalibrelik bir namluya sahip bulunuyor. Atış kontrol sistemi dahil toplam ağırlığı 1710 kilogram olan silah, Sikorsky S-70 helikopterleri ve çeşitli hafif araçlarla taşınabiliyor. Boran, uzun menzilli mühimmatlarla 17 kilometre menzilde etkili olabiliyor. .