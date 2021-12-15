DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Sağlık Bakanlığı tekniker atama | 20 bin atama tekniker kontenjanı ne kadar? Sağlık Bakanlığı kaç tekniker atanacak?
Fed'in faiz kararı öncesi İslam Memiş'ten altın yorumu
TMO Genel Müdürü Güldal: Ekmeklik un üretiminde problem yok
THK'nın yeni Kayyum Heyeti Başkanı belli oldu
Vakıf Katılım KOBİ'lere desteğini sürdürüyor
Trendyol'un başarı hikayesi ve ihracat hedefleri Made in Russia Forumu'nda anlatıldı
BDDK, Emlak Katılım Bankası'na bilgi sistemleri alt yapısı sağlama izni verdi
e-ticarette yapılacak yatırımlarla işlem hacminin 400 milyar TL'yi geçmesi bekleniyor
Hangi banka emeklilere ne kadar promosyon verecek?
Makine ihracatı 11 ayda 21 milyar dolar oldu
Netflix'te Cem Yılmaz'ın gösterisi ne zaman başlayacak? Netflix 'Diamond Elite Platinum Plus' ne zaman yayınlanacak?
Hepsiburada'nın büyük ödülü BMW 2 Serisi Gran Coupe'un kazananı belli oldu
Enes Ünal, İspanya'da ayın futbolcusu seçildi
Limak, Rusya'da Gazprom'a ait Ust-Luga Projesi'nde yardımcı tesislerin yapım işini aldı
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak? Pereira kovulacak mı?

TIMETURK / TEKNOLOJİ / Yargıtay'dan emsal karar; WhatsApp yazışmaları delil sayıldı

Yargıtay'dan emsal karar; WhatsApp yazışmaları delil sayıldı

İş için WhatsApp'tan çağrı yapılan personelin tazminatsız işten çıkartılmasına karar verildi

3 Saat Önce
2021-12-15 11:27:46
Yargıtay'dan emsal karar; WhatsApp yazışmaları delil sayıldı

İzmir'de kapanma döneminde işlerine WhatsApp üzerinden geri çağrılan otel personelleri, yazışmaların geçerliliğinin olmadığı gerekçesiyle işe gitmeyince işten çıkarıldı, olay yargıya taşındı. Yargıtay'dan sürece ilişkin emsal niteliğinde bir karar çıktı.

Koronavirüs (Covid-19) önlemleri kapsamında çeşitli sektörler kapanmaya giderek, hizmete ara verirken, bu sektörlerden birisi de konaklama sektörü oldu.

Ancak Sağlık Bakanlığı'nın aldığı karar doğrultusunda, Koronavirüs tedavisinde görev alan sağlık çalışanları ile tedaviye muhtaç, yalnız yaşayan yaşlı vatandaşlara otellerin hizmet verebilmesi konusunda istisnai bir durum söz konusu oldu.

İş çağrısı Whatsapp'tan yapıldı

İzmir'de hizmet veren bir otel, bu durum doğrultusunda yeniden hizmet verme kararı alarak, izne çıkardığı personelleri WhatsApp üzerinden geri çağırdı.

Bazı personeller yapılan çağrı üzerine işlerine geri dönerken, bazı personeller ise sağlık açısından ne gibi önlemler alındığını sorgulayarak ve WhatsApp üzerinden yapılan çağrılmanın geçerli olmadığını iddia ederek işlerine geri dönmedi.

İşe gelmeyen personel işten çıkartıldı

Bazı otel personellerinin yapılan tüm uyarılara rağmen, çağrılara uymayarak işe gelmemesi sonucu otel yönetimi, bu personellerin iş akdine son verdi. İşten çıkartılan personeller ise soluğu mahkemede aldı.

İş akitlerine son verilen personellerin otele karşı açmış olduğu davanın karar duruşması İzmir 5. İş Mahkemesi'nde görüldü.

Duruşmada taraf avukatları yer alırken, savunmalar dinlendi. Taraf avukatlarının iddialarının ardından mahkeme heyeti, Yargıtay'ın 'Yasada; Uyuşmazlık konusu vakıaları ispata elverişli yazılı veya basılı metin, senet, çizim, plan, kroki, fotoğraf, film, görüntü veya ses kaydı gibi veriler ile elektronik ortamdaki veriler ve bunlara benzer bilgi taşıyıcıları bu kanuna göre belgedir' yazılıdır.

Bu düzenleme ile mail yazışmaları da belge olarak kabul edilmiştir' kararına atıfta bulunarak, WhatsApp yazışmalarını delil niteliğinde saydı. Otelin Koronavirüs tedbirleri kapsamında önlem aldığını, turuncu çember sertifikasını bulundurduğuna da kanaat getiren mahkeme, personellerin tazminatsız işten çıkarılmalarını haklı buldu.

Kaynak: t24.com.tr

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş