Yargıtay'dan emsal karar; WhatsApp yazışmaları delil sayıldı

İş için WhatsApp'tan çağrı yapılan personelin tazminatsız işten çıkartılmasına karar verildi

İzmir'de kapanma döneminde işlerine WhatsApp üzerinden geri çağrılan otel personelleri, yazışmaların geçerliliğinin olmadığı gerekçesiyle işe gitmeyince işten çıkarıldı, olay yargıya taşındı. Yargıtay'dan sürece ilişkin emsal niteliğinde bir karar çıktı.

Koronavirüs (Covid-19) önlemleri kapsamında çeşitli sektörler kapanmaya giderek, hizmete ara verirken, bu sektörlerden birisi de konaklama sektörü oldu.



Ancak Sağlık Bakanlığı'nın aldığı karar doğrultusunda, Koronavirüs tedavisinde görev alan sağlık çalışanları ile tedaviye muhtaç, yalnız yaşayan yaşlı vatandaşlara otellerin hizmet verebilmesi konusunda istisnai bir durum söz konusu oldu.

İş çağrısı Whatsapp'tan yapıldı

İzmir'de hizmet veren bir otel, bu durum doğrultusunda yeniden hizmet verme kararı alarak, izne çıkardığı personelleri WhatsApp üzerinden geri çağırdı.

Bazı personeller yapılan çağrı üzerine işlerine geri dönerken, bazı personeller ise sağlık açısından ne gibi önlemler alındığını sorgulayarak ve WhatsApp üzerinden yapılan çağrılmanın geçerli olmadığını iddia ederek işlerine geri dönmedi.

İşe gelmeyen personel işten çıkartıldı

Bazı otel personellerinin yapılan tüm uyarılara rağmen, çağrılara uymayarak işe gelmemesi sonucu otel yönetimi, bu personellerin iş akdine son verdi. İşten çıkartılan personeller ise soluğu mahkemede aldı.

İş akitlerine son verilen personellerin otele karşı açmış olduğu davanın karar duruşması İzmir 5. İş Mahkemesi'nde görüldü.

Duruşmada taraf avukatları yer alırken, savunmalar dinlendi. Taraf avukatlarının iddialarının ardından mahkeme heyeti, Yargıtay'ın 'Yasada; Uyuşmazlık konusu vakıaları ispata elverişli yazılı veya basılı metin, senet, çizim, plan, kroki, fotoğraf, film, görüntü veya ses kaydı gibi veriler ile elektronik ortamdaki veriler ve bunlara benzer bilgi taşıyıcıları bu kanuna göre belgedir' yazılıdır.

Bu düzenleme ile mail yazışmaları da belge olarak kabul edilmiştir' kararına atıfta bulunarak, WhatsApp yazışmalarını delil niteliğinde saydı. Otelin Koronavirüs tedbirleri kapsamında önlem aldığını, turuncu çember sertifikasını bulundurduğuna da kanaat getiren mahkeme, personellerin tazminatsız işten çıkarılmalarını haklı buldu.

Kaynak: t24.com.tr

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.