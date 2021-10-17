Yapay zekayla 35 milyon dolarlık vurgun

Birleşik Arap Emirlikleri'nde, soyguncular banka müdürlerinin seslerini taklit eden yapay zeka ile 35 milyon dolar para çaldılar.

Birleşik Arap Emirlikleri'nde ilginç bir hırsızlık olayı yaşandı.

Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE), çalan telefonu açan banka müdürü daha önce de görüştüğü müşterisi olan şirketin müdürün sesini duydu.

Telefondaki müdür şirketi birinin satın almak üzere olduğunu ve bu yüzden bankanın 35 milyon dolarlık bazı transferlere izin vermesine ihtiyacı olduğunu söyledi.

Prosedürleri koordine etmek için Martin Zelner adında bir avukat tutulmuştu ve banka müdürü gelen kutusunda müdür ve Zelner'den gelen e-postaları görebiliyor ve paranın transferinin gerekli olduğunu doğrulayabiliyordu. Banka müdürü, her şeyin meşru göründüğünü düşünerek transferleri yapmaya başladı.

Forbes tarafından ortaya çıkarılan bir mahkeme belgesine göre, BAE Centennial Bank tarafından tutulan ABD merkezli hesaplara giren 400 bin dolarlık çalıntı paranın izini sürmek için ABD'den yardım istedi.

Dubai Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, soyguncular yapay zekayı sesin değiştirilmesi için kullandı. BAE, aralarında banka müdürleri ve finans uzmanlarının bulunduğu 17 kişinin aldatıldığını söyledi. Kurbanların ismi ise açıklanmadı.

ABD'li avukat Martin Zelner konuya ilişkin açıklama yapmayı reddetti.

Kaynak: karar.com

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.