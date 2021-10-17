DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Tavuk ayağı ile Çin'e giren Türk firma dünyaya açıldı
Teknoloji geliştirme bölgelerinde vergi teşviki oranı %50'ye çıkarıldı
15 ildeki 83 mağarada hayvan türleri araştırması
Yalova gemici ülkelere gemi satıyor; ihracat yüzde 53,5 arttı
MSB: 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Avrupa'nın kutladığı savaş: İnebahtı
Araştırma: 'Dışkı nakliyle gençleşmek mümkün mü' sorusuna yanıt aranıyor
'En Zengin 100 Araştırması' sonuçlandı: İşte ilk 3 aile ve bu yıl listeye giren isimler
ABD istihbaratını gafil avladı
Milyonlarca emekli bu tarihe odaklandı
500 binden fazla siber saldırı engellendi
ÇAYKUR'dan tarihi rekor alım
Yeşim Salkım'dan Tamer Karadağlı'ya destek: Ben PKK'ya karşıyım, herkes haddini bilecek
Demirtaş açıkladı! Eşi Başak aday olacak mı?
Sözcü gazetesinde 'Aydın Doğan' kavgası

TIMETURK / TEKNOLOJİ / Yapay zekayla 35 milyon dolarlık vurgun

Yapay zekayla 35 milyon dolarlık vurgun

Birleşik Arap Emirlikleri'nde, soyguncular banka müdürlerinin seslerini taklit eden yapay zeka ile 35 milyon dolar para çaldılar.

4 Saat Önce
2021-10-17 14:11:40
Yapay zekayla 35 milyon dolarlık vurgun

Birleşik Arap Emirlikleri'nde ilginç bir hırsızlık olayı yaşandı.

Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE), çalan telefonu açan banka müdürü daha önce de görüştüğü müşterisi olan şirketin müdürün sesini duydu.

Telefondaki müdür şirketi birinin satın almak üzere olduğunu ve bu yüzden bankanın 35 milyon dolarlık bazı transferlere izin vermesine ihtiyacı olduğunu söyledi.

Prosedürleri koordine etmek için Martin Zelner adında bir avukat tutulmuştu ve banka müdürü gelen kutusunda müdür ve Zelner'den gelen e-postaları görebiliyor ve paranın transferinin gerekli olduğunu doğrulayabiliyordu. Banka müdürü, her şeyin meşru göründüğünü düşünerek transferleri yapmaya başladı.

Forbes tarafından ortaya çıkarılan bir mahkeme belgesine göre, BAE Centennial Bank tarafından tutulan ABD merkezli hesaplara giren 400 bin dolarlık çalıntı paranın izini sürmek için ABD'den yardım istedi.

Dubai Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, soyguncular yapay zekayı sesin değiştirilmesi için kullandı. BAE, aralarında banka müdürleri ve finans uzmanlarının bulunduğu 17 kişinin aldatıldığını söyledi. Kurbanların ismi ise açıklanmadı.

ABD'li avukat Martin Zelner konuya ilişkin açıklama yapmayı reddetti.

Kaynak: karar.com

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş