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TIMETURK / TEKNOLOJİ / Yapay zeka öksürükten hastalıkları tespit edecek

Yapay zeka öksürükten hastalıkları tespit edecek

Bilim insanları, bir kişinin öksürüğünü dinleyerek hangi hastalığa sahip olduğunu teşhis etmek için yapay zeka kullanan bir uygulama geliştirmeye başladı.

45 Dakika Önce
2021-09-10 10:49:10
Yapay zeka öksürükten hastalıkları tespit edecek

Bilim insanları, bir kişinin öksürüğünü dinleyerek hangi hastalığa sahip olduğunu teşhis etmek için yapay zeka kullanan bir uygulama geliştirmeye başladı.

Yapay zeka öksürüğün sesinden hastalığı anlayacak.

Araştırmacılar, Delaware merkezli bir şirket olan Hyfe Inc. tarafından geliştirilen ücretsiz bir uygulama ile akıllı telefonları kullanarak milyonlarca öksürük kaydediyor.

Kişinin semptoma neyin neden olduğunu belirlemek için yapay zekaya bilgiler yükleniyor.

Bilim insanları gelecekte, uygulamanın bir kişinin astım, zatürree, kronik obstrüktif akciğer hastalığı, hatta COVID-19 olup olmadığını ve hastanın ne kadar ağır hasta olduğunu belirleyebileceğini umuyorlar.

Öksürük nasıl oluşuyor?

Hava yollarını tahriş eden bir şey, beyne bir mesaj gönderiyor.

Buna karşılık beyin, akciğerlerden gelen havayı kullanarak tahriş edici maddeyi dışarı atmak için göğüs ve karın kaslarına bir sinyal gönderiyor.

Her hastalığın öksürüğü farklı

Hyfe'ın tüberküloz uzmanı ve baş sağlık görevlisi Dr Peter Small, farklı hastalıkların kulağa farklı gelen öksürükleri olduğunu söyledi.

Örneğin, astımı olan birinin hırıltılı nefes alacağını, zatürree olan bir hastanın ciğerlerinde çatırdama sesi çıkaracağını söyledi.

Small, yapay zekanın insanların sadece dinleyerek tespit edemediği öksürük kalıplarını yakalayabileceğini açıkladı.

Öksürük dikkate alınmıyor

Bazen bir kişinin ciddi şekilde hasta olduğunu fark etmeden öksürük nöbeti geçirmeye başlayabileceğini belirtiliyor.

Bir kadının saatlik öksürük sayısının COVID-19 teşhisi konmadan önceki gece üç kat arttığı tespit edildi.

Ancak, bu olaydan sadece iki gün sonra öksürdüğünü fark etti.

Zaman ve paradan tasarruf sağlayacak

Araştırmacılar, bir uygulamanın bir doktor ziyaretinden daha hızlı olacağını çünkü bir günde yüzlerce hastayı tarayabileceğini ve insanların bir sağlık profesyonelini görmek için ödeme yapması gerekmeyeceği için daha ucuz olacağını söylüyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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