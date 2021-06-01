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Yapay güneş nedir? Çin'in yapay güneşi tehlikeli mi? HL-2M Tokamak nedir?
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Yapay güneş nedir? Çin'in yapay güneşi tehlikeli mi? HL-2M Tokamak nedir?

Yapay güneş nedir? Çin 'yapay güneş' olarak adlandırdığı ve temiz enerji alanında en büyük adaylardan biri olduğunu söylediği nükleer füzyon reaktörünü çalıştırdı. Denemelerde HL-2M Tokamak adı verilen yapay güneşin 150 milyon derecenin üzerinde sıcaklığa ulaşabildiği yazıldı. Bu sıcaklık da Güneş'in sıcaklığının 10 katıdır. Peki yapay güneş gerçekten var mı? Çin'in denediği sistem aslında yapay güneş olarak adlandırılamaz. Sisteme güneşin ısı üretme prensiplerine göre çalıştığı için yapay güneş deniyor.

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01.06.2021 18:17:23
Yapay güneş nedir? Çin'in yapay güneşi tehlikeli mi? HL-2M Tokamak nedir?

Yapay güneş nedir? Çin "yapay güneş" olarak adlandırdığı ve temiz enerji alanında en büyük adaylardan biri olduğunu söylediği nükleer füzyon reaktörünü çalıştırdı. Denemelerde HL-2M Tokamak adı verilen yapay güneşin 150 milyon derecenin üzerinde sıcaklığa ulaşabildiği yazıldı. Bu sıcaklık da Güneş'in sıcaklığının 10 katıdır. Peki yapay güneş gerçekten var mı? Çin'in denediği sistem aslında yapay güneş olarak adlandırılamaz. Sisteme güneşin ısı üretme prensiplerine göre çalıştığı için yapay güneş deniyor. 

Yapay güneş nedir?

Bilim insanlarının güçlü bir temiz enerji kaynağının kilidini açma potansiyeline sahip olduğunu ümit ettiği HL-2M Tokamak'ın başarıyla çalıştırıldığı belirtildi. Çin Ulusal Nükleer Kurumu (CNNC), Çin'in en büyük ve en gelişmiş nükleer füzyon deneysel araştırma cihazı HL-2M Tokamak'ın, hidrojen ve ağır hidrojen gazlarını kullanarak Güneş'te meydana gelen doğal tepkimelerin benzerlerini elde etmek için tasarlandığını açıkladı.

Çin'in yapay güneşi tehlikeli mi?

People's Daily gazetesi de Siçuan bölgesinde bulunan HL-2M Tokamak'ın sıcak plazmayı füzyonlamak için güçlü manyetik alan kullandığını ve 150 milyon derecenin üzerinde sıcaklığa ulaşabildiğini yazdı. Çin medyasına yansıyan haberlere göre Çinli bilim insanları, HL-2M Tokamak nükleer füzyon reaktöründe plazmayı 2 dakika boyunca 120 milyon derece santigrat, 20 saniye boyunca 160 milyon santigrat sıcaklıkta tutmayı başardı. Tam kesinliği bilinmeyen bu sürelerin kısa da olsa nükleer füzyon açısından rekor niteliği taşıdığı belirtildi. Güneş'in çekirdek sıcaklığı 15.6 milyon derece santigrat olduğundan, Çin'in 'yapay güneşi' bunun 10 katı sıcaklığa ulaştı. Nükleer füzyon, sorunsuz gerçekleştirilebilirse, üretimi ucuz, emisyonsuz ve neredeyse sınırsız ultra güçlü enerji üretecek. Geride hiç radyoaktif atık bırakmaması sayesinde de mükemmel enerji kaynağına en yaklaşılan alan.

yapay-gunes_nedir

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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