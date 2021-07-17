Yandex'ten dev adım! Filmleri hem çevirecek hem seslendirecek

Yandex yetkilileri, çevrilmesi güç olan video, film veya dizileri aynı anda çevirecek ve seslendirecek bir yapay zeka teknolojisi üzerinde çalıştıklarını açıkladı. Yandex'in bu hamlesi film sektörüne yeni bir nefes olması bekleniyor.

Yandex yetkilileri, video, film veya dizi içeriklerini izleyicinin tercih ettiği dile çevirecek bir yazılım prototipi üzerinde çalıştıklarını ifade etti. Açıklamalarına göre videoların içerikleri söz konusu teknoloji ile hem çevrilecek hem de bu içerikler yapay zeka sayesinde seslendirilecek.

Yandex yetkilileri üstünde çalıştıkları teknolojiye ilişkin, “Video içeriklerininin tüketimi ve üretimi son yıllarda çok hızlı bir biçimde artıyor. Bu durum pandemiden önce de böyleydi, fakat geride bıraktığımız iki yıl bu eğilimi iyice hızlandırdı” diyor.

Ayrıca, video ya da filmlerin çevirileri sağlanmamış olsa da insanların onları istedikleri dilde izlemesini amaçladıklarını belirtiyor. Yandex yetkilileri, şu an üstünde çalıştıkları prototipin, videonun sadece Rusçadan İngilizceye çevrilmesine olanak verdiğini de ekliyor. Hedefleri sorulduğundaysa Yandex yetkilileri, ileride seslendirmeye gerçekçilik katmak adına yapay zeka ile yaratılacak seslendirmelere duygu gibi faktörlerin de ekleneceğini söylüyor. (Sputnik)

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.