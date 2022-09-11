Yakında iPhone ürünlerini aylık abonelik/kiralama ile kullanmak mümkün olabilir!

Teknoloji devi Apple, iPhone ve diğer donanım ürünleri için bir 'abonelik sistemi' üzerine çalışıyor. Böylece, Apple ürünleri aylık ücret karşılığında kiralanıp, kullanılabilecek.

Son zamlardan sonra telefonumuzun başına bir şey gelmesinden delicesine korktuğumuz bugünlerde teknoloji devi Apple'dan önemli bir adım gelebilir. Apple'ın en büyük gelir kaynaklarından iPhone ve diğer donanımları özelinde bir abonelik planı içerisinde bulunduğu iddia ediliyor. Bloomberg'den Mark Gurman ve Log.com'dan Can Tunçer'in verdiği bilgilere göre, bu yöntemle tüketiciler Apple'ın hazırladığı ürünleri aylık ücret vererek kullanabilecek ya da başka bir deyişle ürünleri aylık olarak kiralayabilecek.

Amaç daha çok telefon değiştirmek

Çevrimiçi servislerde olduğu gibi donanımlara abonelik getirme ile kullanıcı kitlesini daha da büyütmek isteyen Apple, bu süreci özellikle iPhone üzerine odaklayacak ve temel amacı temel daha fazla para kazanmak olacak. Günümüzde üst seviyede fiyatlar yüksek ve iPhone'lar birbirine benzer olduğundan sadece çok sıkı Apple fanları her sene iPhone değiştiriyor. Ancak Apple kişilerin daha sık telefon değiştirmesini istiyor ve bunu bir bakıma abonelik sistemi ile sağlamayı hedefliyor.

Aylık 35 dolar olabilir

Yeni sistem birçok bilgi veren Gurman, ortalama bir iPhone kullanıcısının üç yılda bir telefon değiştirdiğini belirtiyor. Eğer bu kişiler Apple'dan aylık abonelik almaya başlarsa, hesaplara göre Apple'ın kişi başına gelirleri ciddi şekilde artacak. Apple'ın halen telefon başına ne kadar aylık ücret isteyeceği belli değil. Gurman, şimdilik üst seviye için aylık en az 35 dolarlık bir iPhone abonelik ücreti belirleneceğini düşünüyor. Analiste göre Apple, bu aylık abonelik fiyatı ile beraber tek kişi özelinde üç yılda bir telefon satmaktan daha fazla para kazanabiliyor. Bu konuda bugün yeni bir açıklama yapan Mark Gurman, Apple'ın şu an süreçte aktif olarak testler yapmayı sürdürdüğünü belirtti.

Yıl sonuna hazır olabilir

Gurman, Apple'ın bu sistemi yıl sonunda karşımıza çıkarabileceğini düşünüyor ancak bu henüz kesin değil. Abonelik sistemi 2023 başına da kalabilir, Apple bu sistemi 2023'ün ilk etkinliğinde duyurarak sadece belirli pazarlarda kullanıma sunabilir.

Türkiye de sisteme dahil mi?

Bu pazarlar arasında yüzde 99 ihtimalle Türkiye olmayacaktır ancak bu da henüz netleşmiş bir bilgi değil. Firma bu konuda bir sürpriz yapabilir.

Son modeller de kiralanabilecek mi?

7 Eylül'de tanıtımı yapılarak 6,1 inç OLED ekranlı iPhone 14, 6,7 inç OLED ekranlı 14 Plus, 6,1 inç 120 Hz OLED ekranlı 14 Pro ve 6,7 inç 120 Hz OLED ekrana sahip 14 Pro Max modelleri çıktı. Abonelik sistemi çıktığında her dört iPhone 14 modeli de sürece dahil olacaktır. .