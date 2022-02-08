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TIMETURK / TEKNOLOJİ / Xiaomi ürünler Shell istasyonlarında satışa çıkarılacak! Shell ve Xiaomi anlaşması

Xiaomi ürünler Shell istasyonlarında satışa çıkarılacak! Shell ve Xiaomi anlaşması

Xiaomi ürünler Shell istasyonlarında satışa çıkarılacak! Shell ve Xiaomi bir anlaşmaya imza attı. Xiaomi bazı ürünlerini ve aksesuarlarını Shell mağazalarında satışa çıkarmaya karar verdi. Peki ama hangi Xiaomi ürünleri Shell mağazalarında satılacak? İşte detaylar...

36 Dakika Önce
2022-02-08 17:16:26
Xiaomi ürünler Shell istasyonlarında satışa çıkarılacak! Shell ve Xiaomi anlaşması

Xiaomi ürünler Shell istasyonlarında satışa çıkarılacak! Shell ve Xiaomi bir anlaşmaya imza attı. Xiaomi bazı ürünlerini ve aksesuarlarını Shell mağazalarında satışa çıkarmaya karar verdi. Peki ama hangi Xiaomi ürünleri Shell mağazalarında satılacak? İşte detaylar...

Xiaomi ürünler Shell istasyonlarında satışa çıkarılacak!

Satışa sunulacak olan ürünler; Mi Taşınabilir Elektrikli Hava Kompresörü, Mi Smart Band 5, Kablolu Mi 2A Hızlı Şarj Cihazı, Mi Sakal Düzeltici 1C, Redmi Earbuds 2C, Redmi Güç Bankası 20.000 mAh şeklinde sıralanıyor.

Xiaomi, teknolojiyi ve yeniliği ülke genelinde tüketiciler için daha erişilebilir hale getirmeyi hedefliyor. Shell ile olan ortaklığı sayesinde Xiaomi Hindistan geniş kitlelere ürünlerini ulaştırmayı hedefliyor. .

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