Xiaomi telefonu olan yandı

Litvanya Savunma Bakanlığı, ülke güvenlik birimlerinin hazırladığı bir raporu yayımladı. Rapora öre Çin malı telefonlarda sansür ve casus yazılımlar bulunuyor. Ülkede bu telefonların kullanımı yasaklandı.

Litvanya istihbarat ve güvenlik birimlerinin hazırladıkları rapora göre Başta Xiaomi olmak üzere Çin malı telefonlarda yerleşik/kalıcı sansür yeteneklerine sahip olduğu tespit edildi.



Litvanya hükümeti, tüketicilerin Çin cep telefonu satın almaktan kaçınmasını tavsiye etti ve insanlara şu anda sahip oldukları cep telefonlarını çöpe atmalarını tavsiye etti.



Litvansa Siber Güvenlik Kurumu imzasını taşıyan raporda, Çin'in akıllı telefon devi Xiaomi Corp (1810.HK) tarafından Avrupa'da satılan amiral gemisi telefonlar, Litvanya'nın devlet tarafından işletilen "Özgür Tibet", "Yaşasın Tayvan bağımsızlığı" veya "demokrasi hareketi" gibi terimleri tespit etme ve sansürleme konusunda yerleşik bir yeteneğe/sansüre sahip olduğu kesinleştirildi

Savunma Bakanlığı Ulusal Siber Güvenlik Merkezi raporda, Xiaomi'nin Mi 10T 5G telefon yazılımındaki yeteneğin "Avrupa Birliği bölgesi" için kapatıldığını, ancak herhangi bir zamanda uzaktan açılabileceğini söyledi.



Lutvanya Savunma Bakan Yardımcısı Margiris Abukevicius raporla ilgili basına yaptığı açıklamada, "Tavsiyemiz yeni Çin telefonları satın almamanız ve daha önce satın alınmış olanlardan mümkün olduğunca hızlı bir şekilde kurtulmanızdır" dedi.



Konu ile ilgili Xiaomi şirketinden henüz ne yazılı ne de sözlü bir açıklama gelmedi. Şirket yönetimine ulaşan gazetecilere ise cevap verilmedi.



Ulusal Siber Merkezin raporunda ayrıca, Xiaomi telefonunun Singapur'daki bir sunucuya şifreli telefon kullanım verileri gönderdiğini söyledi. Çinli Huawei (HWT.UL) tarafından P40 5G telefonunda da bir güvenlik açığı bulundu.



Huawei'nin Baltık'taki temsilcisi BNS haber kablosuna telefonlarının kullanıcı verilerini harici olarak göndermediğini söyledi.



Rapor, varsayılan internet tarayıcısı da dahilolmak üzere Xiaomi telefonunun sistem uygulamaları tarafından sansürlenebilecek terimler listesinin şu anda Çince'de 449 terim içerdiğini ve sürekli olarak güncellendiğini söyledi.



Merkez raporda, "Bu sadece Litvanya için değil, Xiaomi ekipmanını kullanan tüm ülkeler için önemli" dedi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.