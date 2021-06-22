Xiaomi film sektörüne ilk atılımı gerçekleştiriyor: Kendi cihazları ile film çekecekler

Dünyanın önde gelen teknoloji şirketlerinden olan Xiaomi, film sektörüne kendi imkanları doğrultusunda bir adım atıyor. Xiaomi kendi ürettiği telefon vb cihazların kameraları ile çekilmiş görüntüler ile filmler oluşturacak. Xiaomi FilmStudios nedir? İşte detaylar...

Dünyada en çok tercih edilen akıllı telefon markaları arasında gösterilen Xiaomi, yeni atılımı ile heyecanlandırdı. Şirket kendi cihazları ile çekilmiş görüntülerden oluşan filmler oluşturmayı amaçlıyor. Xiaomi, Çin'in Twitter‘ı olarak bilinen Weibo‘da 'Xiaomi Studios' adlı bir hesap oluşturarak yeni kulvarında ilk temelini atmış oldu. Weibo üzerinde oluşturulan hesaba baktığımızda aşırı yüksek bütçeli yapımlar olamayacağı kanaatindeyiz. Sadece kısa film yapımları yayınlaması düşünülen Xiaomi, önümüzdeki zamanlarda daha kapsamlı işler başarabilir.

Geçmişe baktığımız bu atılıma benzer başka bir projeyi Apple tarafında görmüştük. iPhone‘lar ile üç dakikalık kısa filmler çeken ABD'li teknoloji devi, bunu telefonlarının tanıtımında kullanmıştı. Şimdilerde ise Xiaomi rakibini taklit ediyormuş gibi görünüyor. Her ne kadar akıllı telefon kameraları, profesyonel kameralar gibi güçlü lenslere sahip olmasada, fotoğrafçılık ve videografi için daha ucuz ve daha erişilebilir bir seçenek sunuyor.

Özellikçe yeterli bütçesi olmayan içerik üreticileri kendi telefonlarının kameraları ile içeriklerini oluşturabiliyorlar. Bu nedenle Xiaomi‘nin yeni stüdyosu bu kişilere daha fazla fırsat getirmeyi hedeflenebilir. Yakın zamanda Çinli teknoloji devinden konuyla ilgili daha çok açıklama ve orijinal kısa filmler bekleniyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.