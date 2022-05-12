Xiaomi 12 ne kadar? Xiaomi 12 Pro Türkiye fiyatı kaç TL? Xiaomi 12 özellikleri ve Xiaomi 12 Pro özellikleri

Xiaomi 12 ne kadar? Türkiye'de kısa sürede büyük ilgi gören Xiaomi yeni modellerini sergilemeye devam ediyor. Kısa süre önce Xiaomi 12'nin satışa sunulacağının haberi verilmişti. Türkiye fiyatı da internet üzerinden araştırılıyor. Peki ama Xiaomi 12 Pro Türkiye fiyatı kaç TL? Xiaomi 12 özellikleri ve Xiaomi 12 Pro özellikleri, farklılıkları...

Türkiye'de kısa sürede büyük ilgi gören Xiaomi yeni modellerini sergilemeye devam ediyor. Kısa süre önce Xiaomi 12'nin satışa sunulacağının haberi verilmişti. Türkiye fiyatı da internet üzerinden araştırılıyor. Peki ama Xiaomi 12 Pro Türkiye fiyatı kaç TL? Xiaomi 12 özellikleri ve Xiaomi 12 Pro özellikleri, farklılıkları...

Xiaomi 12 ne kadar?

Xiaomi'nin yeni amiral gemisi telefonu Xiaomi 12 ve Xiaomi 12 Pro'nun Türkiye tanıtımını yaptı. Telefonların 12GB+256GB olmak üzere tek varyantla satışa sunan Xiaomi, Apple ile fiyatlarını eşitledi.

Tanıtımda Xiaomi 12'nin fiyatı 20 bin 999 TL, Xiaomi 12 Pro'nun fiyatı ise 24 bin 999 TL olarak açıklandı.

Apple'ın başlangıç fiyatı 24 bin 999 TL olan iPhone 13 Pro modeliyleeşitlenen Xiaomi hakkında yorumlar gecikmedi.

Xiaomi 12 özellikleri

Ekran: 6,28 inç büyüklüğünde FHD+, 120 Hz tazeleme, 1100 nit parlaklık

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1

RAM: 8 GB ya da 12 GB (LPDDR5)

Depolama: 128 GB ya da 256 GB (UFS 3.1)

Ön Kamera: 32 MP

Arka Kamera: 50 MP (IMX766) + 13 MP + 5 MP makro kamera

Batarya: 4.500 mAh (67 watt kablolu, 50 watt kablosuz hızlı şarj)

İşletim Sistemi: Android 11 tabanlı MIUI 12.5

Bağlantı: 5G NR, NFC, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, USB Type-C

Xiaomi 12 Pro özellikleri