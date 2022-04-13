WordPress Sitenizi Optimize Etmek İçin İpuçları

WordPress sitenizi hızlandırmak hem arama motorlarında daha yüksek sıralama elde etmeniz hem de daha iyi dönüşüm oranları ve olumlu kullanıcı deneyimi için önemlidir. Bunu destekleyen araştırmalar her 100 ziyaretçinin neredeyse yarısının web sitelerinin yüklenme hızı 3 saniye veya daha fazla sürdüğünde, siteyi terk ettiğini göstermektedir.

WordPress siteniz iki saniyeden daha uzun sürede yükleniyorsa herhangi bir optimize önerisini uygulamadan önce sitenizi neyin yavaşlattığını bulmaya çalışmanız önerilir. Örneğin, hosting altyapınız yüzünden sorun yaşıyorsanız farklı sağlayıcıların sunucu kiralama seçeneklerine göz atmanız gerekebilir ya da TTFB (ilk bayt süresi) değeriniz yüksekse sayfa önbelleğe alma işlevi çalışmıyor olabilir.

Eğer WordPress sitenizde bir hız sorunu olduğundan şüpheleniyorsanız, varsayılan temaya geçip tüm eklentileri devre dışı bırakmanız sitenizi yavaşlatmaktan eklentilerden birinin sorumlu olduğunu anlamanızı sağlayabilir. Tüm eklentileri devre dışı bıraktıktan sonra web sitenizin performansında bir iyileşme fark ederseniz her bir eklentiyi tek tek etkinleştirmeye tekrar bir hız sorunu fark edene kadar devam etmelisiniz.

WordPress site hızınızı optimize etmek için kullanmadığınız tüm eklentileri silmek de en çok rastlayacağınız tavsiyelerdendir. Ek olarak PHP'nin son sürümünü kullandığınızdan emin olmalı ve güncellemelerin birikmesine izin vermemelisiniz.

Eğer hız sorunlarının sitenizdeki içerikle (görseller, videolar, yerleştirmeler) ilgili olduğunu düşünüyorsanız, uygun boyutta olduğundan ve gerçekten gerekli olup olmadığından emin olmanız gerekir.

WordPress sitelerinde performans optimizasyonlarının sitenizi bozabileceğini de unutmamalısınız. Özünde WordPress çok fazla esneklik getirse de eklentilerin çakışmaları da performans sorunlarına neden olabilir. Birden fazla performans eklentisi kullanıyorsanız, aynı özelliğin hepsinde aynı anda etkinleştirmemeniz tavsiye edilir.

Sonuç olarak dikkat süremizin artık dijital ortamlar tarafından şekillendirildiği günümüzde reklamlar, sosyal medya, haber döngüleri gibi unsurlar arasında dikkati sürdürmenin zorlaştığı gerçeğini inkar edemeyiz. Bu, web sitesi sahiplerinin ziyaretçileri sitede tutmak için çok az zamanı olduğu anlamına gelir. Google'ın geçtiğimiz yıllarda da vurguladığı gibi, sayfa yükleme süresi 1 saniyeden 3 saniyeye çıktığında ziyaretçilerin hemen çıkma oranı %32 artırıyor. Bu nedenle, daha fazla trafik, daha fazla gelir hedefleyen WordPress sitesi sahiplerinin başta site hızına odaklanarak performansı ve kullanıcı deneyimini iyileştirmeleri önemlidir.

Uzman Görüşü

Bilindiği gibi Google, geç yüklenen web sitelerine karşı nazik değildir. Site hızı, hem mobil hem de masaüstü açısından Google için temel sıralama faktörlerinden biridir. Üstelik arama motoru sonuç sayfası (SERP) sıralamalarınız için bu denli önemli olan site hızı yalnızca hemen çıkma oranlarını doğrudan etkilemekle kalmaz, düşük dönüşüm oranlarına da neden olur. Sayfa yüklenmesinde yalnızca 100 milisaniyelik bir gecikme, dönüşüm oranlarının %7 oranında düşmesine neden olacaktır. Yalnızca 100 milisaniyelik bir iyileştirmenin ise e-ticaret sitelerinde satışları en az %10 oranında artırdığı bilinmektedir.

Milyarlarca aktif web sitesine sahip bir dünyada sitenizi öne çıkarmak elbette ki kolay değildir. Ancak WordPress sitenizin performansını optimize etmeniz gerekiyorsa en önemli etkiye sahip bileşenin hosting altyapısı olduğu unutulmamalıdır.

Turhost olarak web sitenizin tamamen optimize edilmesini sağlamak için WordPress'e özgü sunucu yapılandırmalarıyla 2022 yılı için modernize ettiğimiz WordPress Hosting paketlerimizdeki fırsatlardan yararlanmanızı öneririz.

.