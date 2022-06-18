Windows son güncellemesinde internet sıkıntısı

Windows'un son güncellemesi, Windows 11, 10 veya 7 çalıştıran bilgisayarlarda internet sorununa yol açıyor.

Microsoft'un söylediğine göre, şirketin 14 Haziran'da yayınladığı en son toplu Windows güncellemeleri, Wi-Fi erişim noktalarında sorunlara neden oluyor. Bir Wi-Fi erişim noktasına bağlandıktan sonra, Windows bilgisayarlar internet bağlantısını kesiyor.

Bu sorun, Windows 11, 10 ve hatta 7 gibi çeşitli Windows sürümlerini etkiliyor. Şimdilik, bu hatayı atlamanın tek yolu Wi-Fi erişim noktasını devre dışı bırakmak ve internete bağlanmanın başka bir yolunu bulmak gibi gözüküyor. Şirket tarafından yapılan açıklama şu şekilde: “KB5014697 güncellemesini yükledikten sonra, Windows cihazları Wi-Fi erişim noktası özelliğini kullanamayabilir. Hotspot (Wi-Fi Erişim Noktası) özelliğini kullanmaya çalışırken, bir istemci cihaz bağlandıktan sonra ana cihaz internet bağlantısını kaybedebilir. Geçici Çözüm: Sorunu azaltmak ve ana cihazdaki internet erişimini geri kazanmak için Wi-Fi erişim noktası özelliğini devre dışı bırakabilirsiniz. Talimatlar için lütfen Windows PC'nizi mobil erişim noktası olarak kullanma bölümüne bakın.”

Windows bilgisayarlarında Wi-Fi erişim noktası kullanması gereken kişiler, sorunu yaratan Windows güncellemesini geri almayı deneyebilir ve Microsoft'un gerekli olan bu özelliği kapatmaktan daha iyi bir çözüm yayınlamasını bekleyebilir…

Kaynak: chip.com .