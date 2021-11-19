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TIMETURK / TEKNOLOJİ / Windows için güncellenen WhatsApp, önemli yenilikler getiriyor

Windows için güncellenen WhatsApp, önemli yenilikler getiriyor

Windows sistemler için güncellenen yeni WhatsApp uygulaması, henüz beta aşamasında olsa da, uzun süredir yaşanan problemlerden bazılarını çözüyor ve şu anda indirilebilir durumda!

3 Saat Önce
2021-11-19 08:50:42
Windows için güncellenen WhatsApp, önemli yenilikler getiriyor

Windows için uzun süredir beklenen yeni WhatsApp uygulamasının beta sürümü, sonunda yayınlandı.

UWP uygulaması olarak dağıtılan uygulama yalnızca Windows 10 ve Windows 11'de değil, aynı zamanda Xbox konsollarında da çalışabiliyor.

Şu anda kullanılmakta olan WhatsApp masaüstü uygulamasından farklı olan yeni uygulama, artık Microsoft Store'dan indiriliyor ve güncellemeler de bu sistem üzerinde gelecek.

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Masaüstü WhatsApp uygulamasından bu yeni UWP uygulamaya geçmek için birkaç neden bulunuyor.

Bunlardan birincisi, eski uygulamaya göre çok daha az sistem kaynağı tüketiyor olması. Beta olarak işaretlenmesine rağmen güvenli ve kararlı görünüyor.

Her ne kadar tamamlanmamış olsa da, birçok yeni özellik içeriyor. Artık telefonunuzun elinizde olması veya telefonun internete bağlanması gerekmiyor.

Diğer önemli yenilikler arasında Windows 11'in görsel efektlerini desteklemesi, video sohbet özelliği ve çok hızlı çalışma geliyor. Bildirimler sayesinde, uygulama açık değilken bile yeni mesajları Windows ekranında görebiliyorsunuz. Zira arka planda senkronizasyon sürüyor.

Kaynak: chip.com.tr

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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