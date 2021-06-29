Windows 11'de Microsoft Office'in nasıl gözükeceği belli oldu: Aydınlık ve karanlık modlar olacak

Microsoft'un yeni Windows 11 sürümü detayları her geçen gün belli olmaya devam ediyor. Microsoft Office programlarının nasıl görüneceği belli oldu. Windows 11 güncellemesi ne zaman gelecek? Microsoft Office Windows 11'de nasıl olacak? İşte detaylar...

Teknoloji devi Microsoft Windows 11'i yayınlayacağı günü bekliyor. 24 Haziran'da #MicrosoftEvent etkinliğinde Windows 11, kaba taslak olarak tanıtılmıştı. Ancak diğer Microsoft ürünleri hakkında tatmin edici bilgiler paylaşılmamıştı. Şimdilerde ise Microsoft Office'in Windows 11 sürümünde ne gibi özelliklerinin olacağı hakkında bilgiler paylaşıldı. Sadece Office Insiders kullanıcılarının deneyimlediği beta sürümü bizlere Office programları hakkında yeni bilgiler veriyor. Gözlemlenene göre Office programlarında gün içinde ayarlanabilen Aydınlık ve karanlık modlar olacak. Daha öncesi bu gibi modları sosyal medya platformlarından deneyimleyebilmiştik. Microsoft bu yeni yenilliği ile birlikte diğer uygulamalar ile senkron özellikleri ileriki zamanlarda da getireceği tahmin ediliyor.

Windows 10'da yeni sürüm Office programlarını deneyimleyebilecek

Paylaşılan görsellere baktığımızda, Office programları yeni bir arayüz ile artık işleyişlerine devam edecek. Sade bir arayüz tercih edilen yeni sürümde, fazla karmaşanın önüne geçilmesi ve program içinde daha hızlı işlem yapılması amaçlanıyor.

Yeni sürüm Windows 11'e benzer bir tasarım kullanıyor olsa da, Windows 11'in ön sürümünü veya Windows 10 çalıştıran herkeste kullanılabilir olacak. 64-bit Office'i Arm Windows makinesinde test etmek isteyenlerin Office Insider programında olmasının yanı sıra Windows 11 Insider Preview‘ı da çalıştırıyor olması gerekecek. Ayrıca, Office'i yeniden yüklemeden ve beta sürümüne güncelleme yapmadan önce kullanıcılar, yüklemiş olabilecekleri tüm 32 bit Office sürümlerini kaldırmaları gerekecek.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.